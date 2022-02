Finale Ligure, un libro di poesie per aiutare le famiglie finalesi in difficoltà

Finale Ligure. Iniziativa avviata alcuni mesi da Consulta del Volontariato e Comune di Finale Ligure . Un libro di poesie per una raccolta fondi finalizzata ad aiutare le famiglie finalesi attraverso gli organi della Consulta del Volontariato ed il supporto del settore sociale finalese.

Autore delle poesie Nicola Steduto, finalese residente a Verzi con la passione per la letteratura ed un cuore grande sempre attento ai bisogni dei meno fortunati. L’autore, a totale titolo gratuito, ha lanciato l’idea per trovare fondi ed essere concretamente vicino in questo periodo complicato alle famiglie delle sua città.

La raccolta di poesie puo’ essere acquistata con un offerta libera (quota minima di 5 euro ) e puo’ trovarsi presso la Libreria Cento fiori di Final Marina o la Cartolibreia Arecco di Final Pia. La consulta del volontariato è sempre a disposizione per dettagli ed eventuali chiarimenti in merito. Nel giro di pochi mesi grazie a questa iniziativa son stati raccolti 600 euro che una volta destinati alla Consulta potranno essere utilizzati per rispondere alle richieste del territorio.