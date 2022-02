Finale Ligure, raffica di vento e gonfiabile si ribalta: 3 bambini feriti

Finale Ligure. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, ma sul litorale di Finale Ligure si sono vissuti attimi di grande apprensione per la sorte di 3 bambini che stavano giocando su un gonfiabile.

Ad un certo punto una forte raffica di vento e la struttura si è completamente ribaltata, rischiando di trascinare verso il mare anche i tre bimbi. Due di loro sono riusciti a liberarsi quasi subito, un terzo è rimasto invece all’interno.

L’intervento del gestore prima e di altri passanti poi ha permesso di scongiurare il peggio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario.

Per i tre bambini nessuna grave conseguenza: a titolo precauzionale sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti medici del caso.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.