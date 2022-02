Finale Ligure, bimbo “frettoloso” nasce in casa con l’aiuto dei volontari della Croce Bianca

Finale Ligure. I militi della croce bianca sono arrivati a casa dei suoi genitori alle 3.30 circa, con l’intenzione di caricare la mamma sull’ambulanza e dirigersi verso il Santa Corona di Pietra Ligure, ma lui aveva troppa fretta di nascere e così i volontari si sono dovuti improvvisare ostetrici e farlo nascere direttamente sul posto.

E’ successo la notte scorsa a Finale Ligure: protagonisti della vicenda una giovane mamma di 30 anni ed il suo bimbo.

Quando hanno capito di non avere più tempo a disposizione, i militi non hanno avuto altra scelta che sfoderare tutte le loro conoscenze e aiutare la giovane a mettere al mondo il suo piccolo direttamente in casa e senza l’assistenza dello staff medico dell’ospedale pietrese.

Per fortuna tutto è andato per il meglio. Dopo il parto, mamma e bimbo sono stati trasferiti al San Paolo di Savona.