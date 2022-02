Festa di Don Bosco, l’istituto salesiano lancia la “caccia al tesoro” per le vie di Alassio

Alassio. Domenica 30 gennaio, in occasione della Festa di Don Bosco che si è celebrata il 31 gennaio, l’istituto Salesiano di Alassio con il prezioso aiuto degli animatori del triennio ha organizzato una divertente “caccia al tesoro” per le vie cittadine.

Il gioco ha coinvolto alcune attività commerciali, che hanno con piacere condiviso la gioia dei ragazzi.

Spiegano dall’istituto: “Sono stati due anni difficili e la situazione pandemica non concede ancora la libertà incondizionata, tuttavia al Don Bosco di Alassio c’è sempre voglia di esserci, organizzare e proporre, divertirsi e far divertire, stare insieme in maniera sana… ecco il vero tesoro per i giovani”.