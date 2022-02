Ex Oleificio “Roveraro” a Borghetto, Maritano: “Bene la bonifica, ma progetto di riqualificazione fermo al palo”

Borghetto Santo Spirito. Il consigliere Giancarlo Maritano torna all’attacco sull’ex Oleificio Roveraro di Borghetto Santo Spirito: “Nei giorni scorsi il sindaco di Borghetto ha divulgato ed enfatizzato la decisione di bonificare i locali dello storico stabilimento. Diciamo subito per chiarezza che la decisione è stata presa in maniera volontaria dalla proprietà, non essendoci gli estremi per un intervento diretto dell’amministrazione tramite una ordinanza, che infatti non c’è” afferma l’esponente della minoranza consiliare.

“L’intervento appare importante ed impegnativo, considerato l’ammontare riferito del costo di circa 600.000 euro che evidentemente prevede non certo una derattizzazione ma una bonifica dell’amianto e soprattutto delle cisterne che – a quanto pare – contengono ancora liquami delle lavorazioni quando gli impianti erano ancora funzionanti. Bene, quindi, ha fatto il sindaco a chiedere dì essere informato sull’andamento della bonifica, ma purtroppo non è stato detto quello che intendono fare sul sito dell’ex oleificio: cinque anni fa – in campagna elettorale – promise una grande piazza; nel 2018 nel PUC (Piano Urbanistico Comunale) si propose una urbanizzazione ritenuta esagerata e la Regione Liguria rispose con una osservazione che richiedeva un Piano Particolareggiato al fine di valutare il rispetto degli standard urbanistici. La risposta dell’amministrazione fu un ricorso al Tar (costato per il momento ai cittadini 15.000 euro) che di fatto ha “congelato” l’iter del medesimo Piano Urbanistico Comunale. In ultimo la proposta ufficiosa dei proprietari per la costruzione di una Torre elevata su cui – pare – l’amministrazione si sia divisa” sottolinea ancora il consigliere Maritano.

“E’ un periodo che manca la fiducia nella politica da parte dei cittadini: la presenza di vuote promesse elettorali e la mancanza di proposte pragmatiche e realizzabili ne è la convincente dimostrazione”.

“La nostra proposta l’abbiamo già fatta in Consiglio comunale: si chiama rigenerazione urbana. È una legge promulgata nel 2019 dalla Regione Liguria per il recupero di aree dismesse in cui vengono finanziate le spese di progettazione. Tutto questo per dare uno sviluppo ordinato e coordinato con gli edifici dello stesso comparto urbanistico (ad un’area da troppo tempo abbandonata)”.

“Come potete vedere ci sono proposte e promesse: i cittadini tra tre mesi possono decidere” conclude Maritano.