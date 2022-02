Essiccatori elettrici per alimenti dalla Cina arrivano in porto, ma sono contraffatti: oltre 2mila pezzi sequestrati

Liguria. Nello scalo ligure di Genova Pra’, i funzionari del reparto antifrode dell’ufficio delle Dogane di Genova e i finanzieri del II gruppo di Genova hanno bloccato 2878 pezzi, rinvenuti in 720 cartoni, di essiccatori elettrici per alimenti, provenienti dalla Cina e destinati a una ditta cinese non residente nel territorio italiano ma con un rappresentante fiscale in Provincia di Treviso.

I prodotti in questione, sui quali erano impressi i marchi che ne attestavano la regolarità tecnica, sono risultati, a seguito di accertamenti svolti presso i titolari dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale, contraffatti e, conseguentemente, sottoposti a sequestro per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni mendaci.

Sono state, inoltre, riscontrate diverse violazioni amministrative relative alla normativa applicabile ai prodotti elettrici in materia di bassa tensione, Rohs e Aee; tali violazioni sono state segnalate alla Camera di Commercio e alla Città Metropolitana, competenti per territorio.