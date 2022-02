Erp: Scajola incontra arte, Ire e sindacati degli inquilini per condividere gli interventi da realizzare coi fondi Pnrr

Liguria. L’assessore regionale all’edilizia Marco Scajola ha incontrato oggi in Regione i rappresentanti delle quattro aree del territorio di Arte, Ire e i sindacati degli inquilini per avviare un confronto su quelle che sono le opportunità e le possibilità di intervento in campo edilizio che si attiveranno con i fondi del Pnrr.

“Oggi ho incontrato gli stakeholder per fare il punto sui fondamentali temi della rigenerazione dell’edilizia popolare – ha spiegato l’assessore Marco Scajola -. Tutti gli interventi hanno rimarcato la necessità di proseguire nella strada intrapresa fatta di cooperazione sinergica tra tutte le realtà interessate. Per l’edilizia popolare nel 2022 verranno stanziati 35 milioni di euro, fondi che verranno suddivisi alle Arte e ad 8 comuni della Liguria che hanno alloggi di Erp e potranno intervenire direttamente sugli alloggi stessi. I fondi sono stati erogati su principi chiari che sposano il PNRR, quali la progettualità e l’esecutività degli interventi”.

“Questi fondi si vanno quindi ad aggiungere al Superbonus del 110% e questo ci consentirà di intervenire in tempi brevi su tutti i 18759 alloggi di edilizia popolare liguri. A questi si aggiungono i 45 milioni ottenuti da Regione Liguria con i tre progetti del bando PINQUA a Genova con 15 milioni per Begato, a Sanremo 15 milioni per il quartiere della Pigna e altri 15 milioni a Sarzana per Marinella. Tutti questi progetti prevedono la realizzazione di alloggi Ers e Erp con la riqualificazione economica e sociale di aree attualmente degradate. Si tratta di cifre mai impegnate prima, che vanno nella direzione specifica dell’intervenire e del riqualificare l’esistente, di costruire sul costruito”.