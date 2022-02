Elisabetta Canalis e lo spot promozionale per la Liguria: la sua partecipazione è costata 100mila euro

Liguria. È costata 100mila euro la partecipazione di Elisabetta Canalis ai nuovi video promozionali della Regione Liguria, tra cui quello trasmesso durante le serate del Festival di Sanremo. È quanto emerso dalla risposta fornita in aula dal presidente Giovanni Toti a un’interrogazione sul tema presentata dal consigliere Ferruccio Sansa.

Ferruccio Sansa ha chiesto alla giunta l’importo della campagna pubblicitaria relativa alla cartolina realizzata dall’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria, compreso il compenso dovuto alla testimonial Elisabetta Canalis. Il consigliere ha ricordato che questa campagna pubblicitaria avrebbe già scatenato diverse critiche.

Lo spot, infatti, era stato duramente criticato sui social per la scelta di affidare il ruolo di protagonista a un personaggio non ligure. Nell’ultima scena, inoltre, a fare da sfondo a Elisabetta Canalis è il panorama dei grattacieli di Los Angeles che nulla ha a che vedere con le bellezze paesaggistiche della nostra regione. Il video, realizzato dalla genovese Lucerna Films, è stato firmato dal regista Angelo Vitale.

“L’idea di base – ha replicato Toti facendosi portavoce delle ragioni dei creativi – è che non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria, altrimenti avremmo una sorta di turismo autarchico mentre l’obiettivo è proprio l’opposto. Per questo abbiamo scelto testimonial non liguri che hanno avuto un’esperienza di vacanza o di lavoro nella nostra regione e la raccontano a posteriori”.

La “cartolina” diffusa durante il Festival di Sanremo è solo la prima parte di una campagna promozionale “che proseguirà tutto l’anno arricchita da vari testimonial con ulteriori passaggi su emittenti televisive, web e social”, ha spiegato Toti. È prevista la produzione di un ulteriore spot col medesimo format, anche questo interpretato da Canalis. I costi complessivi, ha riferito ancora il governatore, ammontano a 204.918,93 euro Iva esclusa comprensivi della campagna primaverile, di quella autunnale, dei diritti di utilizzo e dei compensi per la testimonial.

Nonostante le polemiche Toti difende la strategia comunicativa della Regione: “Ritengo sia la più efficace vetrina che esista per la Liguria dal momento che il nostro spot credo abbia segnato un ascolto medio di 10 milioni di spettatori. Significa che abbiamo speso meno di 0,01 euro a contatto, una delle tariffe pubblicitarie migliori che ricordi dopo aver lavorato in una tv commerciale”.