PIETRA 1 (3′ Balla) vs FINALE 0

Un cordiale buon pomeriggio dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Nonostante si sappiano già le sorti di entrambe le compagini, non è assolutamente da pensare che un derby, specialmente come quello tra gli uomini di Pisano e quelli di Buttu, sarà sottotono.

I locali saranno chiamati a una prova di nervi per prepararsi a un girone di playout dove bisognerà tirare fuori tutta la grinta per uscirne bene, mentre il Finale vuol far suo un altro incontro con i rivali: finora il Pietra non ha mai vinto.

Tante novità e qualche ragazzo lanciato quest’oggi, come si può evincere leggendo le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Balla, Tona, Puddu, Varaldo, Cavallone, Metalla, Ballone, Alfano, Giglio. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Berruti, Gerosa, D’Aiuto, Guaraglia, Battuello, Vignaroli, De Miranda, Pollero, Fiorenzo.

Finale: Mondino, Scalia, Aroca, Galli, Andreetto, De Benedetti, Caligaris, Garibbo, Stagnaro, Odasso, Faedo. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: Farrauto, Fazio, Costantino, Scarrone, Finocchio, Pare, Ponzo, Pesce, Debenedetti.

L’arbitro dell’incontro sarà il signor Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dagli imperiesi Alessio Grossi e Denis De Scalzi.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio al De Vincenzi, si comincia!

3′ SUBITO IN VANTAGGIO IL PIETRA! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone viene spizzicato da Balla che, sfruttando una deviazione, capitola in rete e fa andare immediatamente in vantaggio i suoi.

5′ Finale vicinissimo al pareggio! La palla sull’angolo arriva perfetta per la testa di Andreetto che, tutto solo, la colpisce ma finisce a lato.

7′ Ancora pericoloso il Finalo! Scalia serve Faedo che calcia di prima: pallone di poco alto, ma i ragazzi di Buttu ci sono!

10′ DE BENEDETTI SFIORA IL PARI! Il colpo di testa del centrale di difesa viene deviato in corner da un difensore biancoceleste: il Finale continua ad attaccare, il Pietra sta attendendo il momento per ripartire.

12′ Torna ad attaccare il Pietra: Cavallone lancia Metalla che arriva sul fondo, trovando la pressione di Andreetto che manda in calcio d’angolo.

13′ ALFANO! IL PIETRA RADDOPPIA! Il numero 19 si accentra e calcia a giro trafiggendo Mondino: i padroni di casa sembrano essere più cinici.