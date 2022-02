Eccellenza, pubblicati i calendari dei tornei play off e play out

Savona. Il Comitato Regionale Ligure della Figc ha pubblicato i calendari della seconda fase dei campionati di Eccellenza, di play off e play out.

Chi si aggiudicherà il torneo play off salirà direttamente in Serie D, mentre la seconda in classifica andrà a disputare le finali nazionali percercare di staccare il pass verso la categoria superiore.

Nel torneo play out, saranno tre le squadre che retrocederanno in Promozione, salvo la discesa in Eccellenza, dalla serie superiore, di squadre liguri, che aggiungerebbero ulteriori retrocessioni in Promozione, per ogni società retrocessa dal campionato di Serie D. Le squadre a salutare l’Eccellenza potrebbero, secondo questo meccanismo, salire fino a 7.

Il tabellino della prima giornata:

PLAYOFF

Albenga – Campomorone

Cairese – Finale

Canaletto – Genova Calcio

Fezzanese – Taggia

Rapallo Rivarolese – Baiardo

PLAYOUT

Busalla – Arenzano

Ospedaletti – Cadimare

Pietra Ligure – Sestrese

Rivasamba – Athletic Club

Ventimiglia- Varazze