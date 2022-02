Eccellenza, il Pietra si mangia le mani: l’Ospedaletti strappa un punto al De Vincenzi

PIETRA LIGURE 1 (80′ Metalla) vs OSPEDALETTI 1 (38′ Aberti)

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure.

Il cielo è sereno al di sopra di noi, un buon auspicio per gustarsi una gara dal significato importante: i ragazzi di Pisano alla ricerca di tre punti per riacciuffare la zona playoff, l’Ospedaletti per continuare a racimolare risultati per un miglior piazzamento in ottica playout.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Berrutti, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Insolito, Rovere, Genta, D’Arcangelo, Metalla, Alfano. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Pastorino, Guaraglia, Pollero, Cavallone, Varaldo, Battuello, Ballone, Giglio.

Ospedaletti: Ventrice, Ferrari, Fici, Schillaci, Negro, Alberti, Saimaso, Aretuso, Alasia, Martelli, Genovese. A disposizione di mister Maiano ci sono: Frenna, Valcelli, Facento, Barbagallo, Galiera, Rovere M.

Dirige l’incontro il bolognese Andrea Paccagnella, coadiuvato dai genovesi Enrico Conio e Matteo Durante.

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio!

5′ Primi minuti di studio tra le due formazioni, consapevoli di quanto siano importanti tre punti in questa occasione.

12′ Ritmi ancora bassi in questo inizio: non c’è ancora stata una conclusione in porta.

19′ Il Pietra sta iniziando a spingere in avanti. Il gioco è incentrato su Genta, grande assente al recupero contro la Cairese.

22′ OCCASIONE OSPEDALETTI! La deviazione su un calcio di punizione favorisce Alberti che calcia di prima intenzione, ma Berruti risponde presente e para con i piedi.

25′ Primo giallo della partita in arrivo: a prenderlo è Fici, che ha fermato l’ennesimo strappo di Insolito.

34′ ALFANO SFIORA IL VANTAGGIO! Metalla serve un ottimo pallone per la testa del numero 19 biancoceleste, ma una deviazione di un difensore orange salva tutto.

37′ ANCORA PIETRA PERICOLOSO! Si libera della marcatura Rovere che calcia verso la porta: Ventrice si allunga e para, allontanando il pallone verso le parti di Insolito che calcia di prima, ma la conclusione finisce fuori.

40′ Anche l’Ospedaletti sta iniziando a costruire azioni pericolose, un buon segnale per ravvivare questa partita.

38′ OSPEDALETTI IN VANTAGGIO! ALBERTI! Il centrale si è fatto trovare pronto e, soprattutto, in posizione regolare per depositare la sfera in rete: si sblocca l’incontro.

43′ Metalla si accascia a terra e viene soccorso dai sanitari locali. Rientra ora in campo un po’ zoppicante, ma pare essersi ripreso.

45′ L’arbitro ha segnalato 2 minuti di recupero.

47′ Duplice fischio al De Vincenzi, l’Ospedaletti va negli spogliatoi in vantaggio e il Pietra deve cambiare spartito se vorrà rimettere in piedi la partita.

Secondo tempo

1′ Riprende la seconda frazione senza alcun cambio.

3′ Ammonito Negro per un fallo su Rovere.

10′ Il Pietra attacca in maniera disordinata, ci vogliono azioni dirette e ordinate per riprendere il match.

13′ Altro giallo per gli ospiti: stavolta è per Schillaci.

14′ Alfano prova a impensierire Ventrice dalla lunga distanza, ma il portiere è attento e manda il pallone in corner.

16′ OSPEDALETTI IN DIECI! Fici interviene fallosamente per fermare Insolito e si becca il giallo, il secondo della sua partita: ora il Pietra è in superiorità.

19′ Giallo anche tra le fila del Pietra: è Balla a beccarselo, assieme a Rovere che calcia il pallone per la rabbia.

25′ Martelli calcia da fuori area ma il pallone finisce alto: l’Ospedaletti sta tenendo bene il vantaggio, il Pietra non sta reagendo bene.

29′ INSOLITO! Il numero 7 locale si accentra e calcia dalla lunga distanza, la conclusione per un momento sembrava destinata a insaccarsi ma il pallone si alza sul finale.

30′ Pisano effettua il primo cambio: fuori D’Arcangelo per inserire Cavallone. Un cambio offensivo per dare una svolta alla partita.

34′ METALLA! IL PAREGGIO DEL PIETRA! La grande corsa di Insolito si conclude con un gran pallone per il numero 17, pronto a depositare in rete e riacciuffare gli orange: ora il Pietra ha ritrovato entusias:mo.

36′ Maiano effettua un cambio: dentro il classe 2004 Valcelli per Genovese.

38′ I biancocelesti stanno attaccando forte in questi ultimi minuti: vogliono vincere.

39′ Ammonito Corciulo tra le fila pietresi.

41′ INCREDIBILE ERRORE DI METALLA! Rovere si fa tutto il campo e serve in solitaria l’autore del gol, stavolta incredibilmente calcia fuori da una posizione dove sbagliare era difficile.

43′ Altro cambio per gli ospiti: fuori Saimaso per Galiera.

44′ Ammonito anche Genta per un fallo sulla trequarti.

45′ Il recupero sarà di 3 minuti, il Pietra deve provarci.

46′ Ancora Metalla vicino alla capitolazione! Insolito serve Metalla che colpisce di testa: pallone fuori di poco, il Pietra sta spingendo.

47′ Aretuso fa un fallo tattico e si fa ammonire. Intanto Battuello subentra a Tona per le ultime speranze pietresi.

48′ Non c’è più tempo. L’Ospedaletti porta a casa un punto importante per la classifica, mentre il Pietra si mangia le mani per la vittoria del Taggia.

Dal De Vincenzi è tutto, grazie per averci seguito.