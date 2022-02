Eccellenza, il Finale serve il tris all’Albenga e va ai playoff

FINALE 3 (17′ Odasso, 72′ Faedo. 75′ rig De Benedetti ) vs ALBENGA 1 (45′ Anich)

Buonasera a tutti i lettori dallo stadio Felice Borel di Finale Ligure.

In questo recupero della 17esima giornata si potrebbero avere dei verdetti importanti. Infatti, chi dovesse vincere questa sera, avrebbe in pugno la qualificazione matematica ai playoff.

Per i ragazzi di Buttu vorrebbe dire salvezza, un obiettivo sempre dichiarato, per l’Albenga sarebbe un primo passo per cercare di giocarsi le proprie carte nella fase finale, nonostante le varie problematiche che hanno portato alle dimissioni di Alessandro Lupo e Matteo Fiani.

Dunque, la prima volta di Flavio Ferraro in bianconero si prospetta già di un certo spessore.

Le formazioni ufficiali:

Finale: Mondino, Scalia, Pare, Galli, Scarrone, De Benedetti, Caligaris, Garibbo, Debenedetti, Odasso, Fabbri. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: Stavros, Fazio, Ponzo, Andreetto, Aroca Cortez, Faedo, Buttu, Stagnaro, Finocchio.

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Dagnino, Carballo, Anich, Gibilaro, Gargiulo, Graziani G, Graziani T, Puddu. A disposizione di mister Flavio Ferraro ci sono: Scalvini, Patrucco, Calcagno, Lupo, Coulibaly, Belvedere, Beluffi, De Boni, Schiano.

L’arbitro dell’incontro è il signor Ermini della sezione di Genova, coadiuvato dai signori Gezim Rushanaj (Genova) e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure).

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischio d’inizio al Borel, si comincia!

4′ Inizio maschio tra le due squadre: tanti contrasti e tanta grinta.

10′ Poca precisione sullo stile di gioco, un inizio di gara non brillante per entrambe le compagini.

17′ ODASSO! IL FINALE VA IN VANTAGGIO! Dopo un contatto sospetto tra Vernice e Garibbo, dove i giallorossiblù hanno reclamato un fallo da rigore, rimangono entrambi a terra e Odasso, dalla lunga distanza e vedendo la porta completamente libera, calcia di prima intenzione e segna la rete del vantaggio. I due giocatori rimangono ancora a terra.

20′ Garibbo e Vernice si sono rialzati dopo un po’ e si sono scatenate delle proteste tra la panchina ingauna e la dirigenza finalese: si è acceso l’incontro.

22′ Prima ammonizione della gara: a beccarsela è Sancinito, che sembra molto nervoso.

27′ FINALE VICINISSIMO AL RADDOPPIO! Debenedetti si allarga sulla destra e mette dentro un bel pallone per Scalia, che calcia verso la porta sfiorando il palo: i locali stanno spingendo.

33′ La prima nitida occasione da rete per gli ingauni arriva soltanto ora: Dagnino mette in mezzo per Gabriel Graziani che non impatta e la sfera va fuori.

37′ Stavolta è Thomas a calciare su suggerimento di Sancinito, ma Mondino blocca facilmente.

45′ L’arbitro ha segnalato 4 minuti di recupero

45′ ANICH! IL PARI DELL’ALBENGA! Il filtrante di Thomas Graziani riesce a penetrare la difesa e a servire l’australiano, che deposita in rete riequilibrando il parziale.

46′ Il primo giallo tra le fila del Finale è per Scarrone.

49′ Fischia due volte Ermini, il primo tempo finisce 1-1.

Alla rete di Odasso risponde Anich, sarà un secondo tempo più concitato dove gli ospiti cercheranno di andare in avanti per acquisire sempre più fiducia.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa al Borel.

3′ Anich calcia di poco fuori! Il più ispirato tra gli ingauni si libera per la conclusione e non va lontano dal segnare due volte.

10′ Il primo cambio lo effettua Buttu sostituendo Pare per far entrare Faedo: probabilmente si cambierà sistema di gioco, difesa a 4 per i finalesi.

13′ Il Finale sta giocando molto bene anche oggi: molte le triangolazioni concluse, con le avanzate abituali di capitan Scalia che è stato vicino a segnare in più occasioni oggi.

16′ Primo cambio anche per l’Albenga: fuori Thomas Graziani per Coilibaly.

20′ Subito ammonito il neoentrato Coulibaly per un fallo a centrocampo.

27′ FAEDO! IL FINALE TORNA AVANTI! Debenedetti spizzica di testa in avanti verso l’ex Golfo Dianese che, con un pallonetto, supera Vernice e mette a segno il 2-1,

29′ CALCIO DI RIGORE PER IL FINALE! Ancora Debenedetti riesce a superare la difesa ed entra in contatto con Gargiulo che lo stende: rigore e giallo, l’Albenga è in grande difficoltà.

30′ Sul dischetto va De Debenedetti: RETE! IL FINALE FA IL 3-1 E PER L’ALBENGA SI METTE MALE.

31′ Cambio per l’Albenga subito dopo il rigore: fuori l’autore del gol, Anich, per Simone Lupo.

33′ Ammonito Gargiulo tra le fila dell’Albenga.

35′ Cambia anche il Finale facendo entrare Gabriele Buttu per far rifiatare Fabbri.

36′ Ammonito Faedo per proteste

37′ Dentro Finocchio per Caligaris, ecco l’altra mossa di Buttu.

39′ Sancinito calcia da lontanissimo e non ci va tanto distante da centrare la porta: ma l’Albenga sembra essere uscita dalla partita.

41′ Cambia ancora il Finale: fuori Garibbo per la rapidità di Gioele Ponzo.

43′ Ultimo cambio per Buttu: esce applauditissimo un instancabile Debenedetti per il 2004 Stagnaro.

47′ Fuori Gabriel Graziani per infortunio, al suo posto Belvedere.

49′ FINISCE QUI! IL FINALE VINCE E SI QUALIFICA AI PLAYOFF!

Una prestazione convincente dei ragazzi di Buttu gli è valsa la qualificazione, l’Albenga invece esce sconfitta alla prima di Flavio Ferraro.

Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti.