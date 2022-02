La Cairese si assicura il primato nel girone A: i gialloblù si impongono ad Arenzano

Arenzano. Penultima giornata della prima fase del campionato di Eccellenza, girone A. L’Arenzano, penultimo in classifica, e che pertanto disputerà i playout partendo da una posizione sfavorevole nella griglia degli spareggi, ospita la Cairese. I valbormidesi puntano a chiudere in vetta; prima del turno odierno occupano la prima posizione in solitaria con 38 punti. All’andata finì 1 a 1.

La cronaca.

Arenzano – Cairese 1-2 (p.t. 1-0)

Alberto Corradi schiera i padroni di casa con Lucia, Deri, Cicirello, A. Damonte, L. Baroni, Lombardo, Fossati, L. Damonte, Galleri, Pellicciari, Rampini.

A disposizione: Catanese, Salice, Pirozzi, Dell’Innocenti, Lupi, Tobia, Craviotto, Betancourt, Mancini.

Matteo Giribone, in panchina al posto dello squalificato Alessi, presenta i gialloblù con Calizzano, Colombo, Doffo, Boveri, Bablyuk Franzino, Tissone, Facello, Piana, Campelli, Pastorino, Saviozzi.

A disposizione: Moraglio, L. Moretti, Brignone, F. Moretti, Diamanti, Briano, Berretta, Gaggero, Piacentini.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige l’incontro Igor Nicola Viviani, assistito da Enrico Conio e Adriano Torrero Vesselin.

Cairese in campo col 3-5-2; l’Arenzano è sistemato con un 3-4-1-2 col neo acquisto Cicirello dietro ai due attaccanti Galleri e Pellicciari.

Al 3° calcio di rigore in favore dell’Arenzano, per atterramento di Pellicciari. Lo batte Luca Baroni: palla in rete alla sinistra del portiere. 1 a 0.

Al 12° l’Arenzano mette palla in rete con Galleri che batte Calizzano in uscita, ma l’azione era viziata da fuorigioco. La Cairese stenta a reagire e fatica a giocare in ampiezza; i locali, mentalmente liberi da pressioni, giocano bene sfruttando molto la velocità dei suoi avanti, ben supportati dal centrocampo.

Al 13° ci prova Bablyuk dal limite ma la palla termina abbondantemente alta.

Al 17° ripartenza velenosa dell’Arenzano, il giovane centravanti Galleri si beve il diretto marcatore e si presenta in area, ma la sua conclusione finisce alla destra di Calizzano.

Al 20° occasione per la Cairese, che sfrutta finalmente l’ampiezza del campo: palla messa in mezzo, Bablyuk non riesce a calciare a rete.

Al 22° tiro a botta sicura di Facello, fuori di un soffio.

Al 25° Pastorino ci prova da fuori area, Lucia respinge in calcio d’angolo.

Al 26° conclusione di prima intenzione di Tissone, Lucia si supera deviando la palla in corner alla sua destra.

Nella seconda parte del primo tempo la Cairese ha cambiato passo, costruendo buone opportunità per arrivare al pareggio. Deve però sempre prestare attenzione alle ripartenze dei locali, i cui attaccanti dimostrano di poter mettere in difficoltà la difesa valbormidese.

Al 38° Campelli salta l’uomo e mette in mezzo un bel pallone, ma Baroni salva la situazione rifugiandosi in angolo.

Al 39° incertezza di Calizzano, il cui rinvio finisce sui piedi di Pellicciari: il numero 10 calcia a rete e l’estremo difensore gialloblù si riscatta deviando in angolo.

Al 45° viene ammonito Cicirello per un’entrata scorretta ai danni di Facello.

All’intervallo il risultato è di 1 a 0 per l’Arenzano.

Mister Luca Monteforte commenta così il primo tempo: “Una bella partita, molto aperta, giocata da tutte e due le squadre, divertente. L’Arenzano l’ha sbloccata subito, ma la Cairese ha avuto tante palle per poter pareggiare. Entrambe le squadre cercano di essere propositive, secondo la loro filosofia di gioco: ne beneficia lo spettacolo. In Eccellenza non è facile vedere giocare così bene. La Cairese è stata brava in fase di costruzione, i tre dietro hanno sempre giocato con lucidità. Nell’Arenzano ci sono giovani molto interessanti, in particolare Lorenzo Damonte“.

Secondo tempo. Tra gli ospiti c’è Berretta al posto di Colombo.

Al 2° la Cairese richiede un calcio di rigore, l’arbitro non è dello stesso avviso. Poco dopo Doffo entra in maniera fallosa su un avversario e viene ammonito.

All’8° corner in favore degli ospiti. Lo calcia Campelli, perfetto per la testa di Doffo che svetta e insacca. Pareggio della Cairese: 1 a 1.

All’11° esce Rampini; al suo posto Tobia.

Al 12° corner per l’Arenzano, la palla scorre pericolosamente in area e finisce sui piedi di Alessandro Damonte che però sciupa l’occasione. Ancora calcio d’angolo, nulla di fatto.

Altro cambio tra i locali, questa volta in porta: entra Catanese per Lucia.

Al 15° la Cairese ribalta il risultato. Azione sulla fascia di Piana, splendido cross in area dove Saviozzi colpisce di testa e mette in rete. 1 a 2.

Al 19° intervento di Doffo su Pellicciari, l’arbitro lo reputa falloso e mostra il secondo giallo al numero 3. Espulso, Cairese in dieci. Esce Pastorino, entra Fabio Moretti. Punizione dal limite, la calcia Luca Baroni: deviata in angolo dalla barriera.

Al 33° tiro-cross di Baroni, un giocatore locale colpisce di testa ma manda a lato.

Al 36° ammonito Luca Baroni per un intervento falloso ai danni di Bablyuk.

Al 37° cartellino giallo a Boveri.

Al 40° conclusione a botta sicura di Saviozzi, prodezza di Catanese che para ed evita la terza rete.

Finisce 2 a 1 per la Cairese, che centra il tredicesimo successo in 19 partite di campionato e si garantisce il primo posto nel girone A con 41 punti, portandosi a più 4 sulla seconda. L’Arenzano chiuderà penultimo; ad una giornata dal termine ha 15 punti in classifica.

In tre delle ultime quattro gare la Cairese è riuscita a ribaltare il risultato sfavorevole del primo tempo. Il direttore generale Franz Laoretti commenta: “Abbiamo dimostrato di avere attributi e forza fisica, in una partita sfortunata all’inizio con un rigore che potevamo evitare. Col gioco alla lunga i risultati arrivano perché stiamo bene, dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello atletico“.