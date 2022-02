Eccellenza “A”: l’Albenga chiude al secondo posto, il Pietra Ligure fa suo il derby

Classifica finale, girone “A” – 1° fase: 35 Cairese, 33 Albenga e Genova Calcio, 30 Finale, 29 Taggia, 25 Pietra Ligure, 23 Ventimiglia, 20 Ospedaletti, 14 Arenzano, 13 Varazze 2** Alassio

** Alassio ritiratasi e declassata dal torneo

Ventesima e ultima giornata della prima fase del torneo regionale calcistico di Eccellenza, girone “A”. Vale a Un turno che aveva ormai poco da dire nella sostanza.

Cairese, Albenga, Genova Calcio, Finale e Taggia andranno nel girone dei Play-Off, per provare a conquistare la promozione in Serie D. Affronteranno le seguenti squadre, provenienti dal girone “B”, vale a dire quello del Levante: Fezzanese, Rapallo, Angelo, Baiardo, Campomorone Sant’Olcese e Canaletto.

Di contro Pietra Ligure, Ventimiglia, Ospedaletti, Arenzano e Varazze dovranno salvarsi in quello Play-Off, per non retrocedere in Promozione. Le compagini avversarie in questo caso: Rivasamba, Busalla, Athletic Club Albaro, Sestrese e Cadimare.

In sintesi, quanto accaduto nell’ultima disputa della prima fase.

L’Albenga espugna il “Brin”, battendo la Cairese (1-2) nella sfida al vertice fra prima e seconda. I vabormidesi, già nel precedente turno, avevano però aritmeticamente consolidato la prima posizione.

Tale successo permette agli ingauni di chiudere al secondo posto, a parità di punti con la Genova Calcio caduta a levante contro l’Ospedaletti (4-3). Ultimi dieci minuti a dir poco rocamboleschi. Con black-out nel finale dei genovesi, avanti 2-3 fino all’84’.

Il Pietra Ligure si aggiudica all’ultimo respiro il derby col Finale (3-2). Congedo agrodolce dei pietresi: i biancoazzurri, infatti, a differenza dei giallorossi, dovranno come già scritto affrontare il girone “Play-Out”.

Tabellini:

Cairese-Albenga 1-2 (24′ “Rig” Saviozzi – 2′ Belvedere, 60′ Carballo)

Cairese: Moraglio, L. Moretti, Brignone, Diamanti, Prato, Tissone, Gaggero, Piana, Franzino Babliuk, Berretta. Saviozzi

A disp.: Calizzano, Turco, Berruti, F. Moretti, Siri, Briano, Pastorino, Haxhiraj, Battistel. All. Giribone

Albenga: Scalvini, Barisone, Sancinito, Carballo, Anich, Gibilaro, I. Coulibaly, Belvedere, Gargiulo, G. Graziani, T. Graziani

A disp.: Vernice, Patrucco, O. Coulibaly, S. Lupo, Dagnino, Monfasani, Jebbar, Schiano, D. Puddu. All. F. Ferraro

Arbitro: Stefano Ferretti (Genova). Assistenti: Davide Biase e Andrea Poggi (Genova)

Ospedaletti-Genova Calcio 4-3 (55′ Genovese, 80′ Cambiaso, 85′ Galliera, 90′ Alasìa – 35′, 54′, 82′ Ilardo)

Ospedaletti: Frenna, Valcelli, Salmaso, Schillaci, Ferrari, De Mare, Genovese, Aretuso, G. Alasia, Martelli, Martini

Genova Calcio: Brina, Calvi, Boero, Orlando, Capotos, Bruzzone, Serinelli, Cappannelli, Ilardo, Lupi, Morando

A disp.: Centenari, Merinu, Fossati, Tusellino, Palmisano, Liguori, Ozuna Meiia, Testore, Parodi. All. G. Maisano

Arbitro: Manuel Rodio (Genova). Assistenti: Ivano Sciallero e Florjana Doci (Genova)

Pietra Ligure-Finale 3-2 (4′ Balla, 16′ Alfano, 90’+6 Pollero – 28′ Stagnaro, 44′ Odasso)

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Balla, Tona, G. Puddu, Varaldo, G. Cavallone, Metalla, Ballone, Alfano, Giglio

A disp.: Berruti, Gerrosa, D’Aiuto, Guaraglia, Battuello, Vignaroli, De Miranda, Pollero, Fiorenzo. All. Pisano

Finale: Mondino, Scalìa, Aroca, Galli, Andreetta, De Benedetti, Caligaris, Garibbo, Stagnaro, Odasso, Faedo

A disp.: Ferrauto, Fazio, Costantino, Scarrone, Finocchio, Pare, Ponzo, Pesce, De Bendetti. All. P. Buttu

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio (Ariano Irpino). Assistenti: Alessio Grossi e Denis De Scalzi (Imperia)

Taggia-Ventimiglia 2-0 (1′ Gallo, 36′ “Aut” Mamone)

Taggia: D’Ercole, Travella, A. Grandi, Negro, Ravancoli, Fiuzzi, Miceli, Gallo, Gambacorta, Sina, Scappatura

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Addiego, Peirano, Musumarra, Eugeni, Sparma, Leggio, Salzone, A. Ventre, Ala

Arbitro: Pierpaolo Porzio (Genova). Assistenti: Davide Mamberto (Albenga) e Vesselin Adriano Torrero (Genova)