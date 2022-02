Eccellenza “A”: la Cairese chiude al primo posto, l’Albenga nei Play-Off

Classifica: 41 Cairese, 37 Genova Calcio, 36 Albenga e Finale, 32 Taggia, 28 Pietra Ligure, 26 Ventimiglia, 21 Ospedaletti, 19 Varazze, 15 Arenzano, 2 Alassio*

* Alassio già aritmeticamente retrocesso, squadra ritirata dal torneo.

Terminata la ventunesima giornata del torneo regionale calcistico di Eccellenza, girone “A” (province Genova, Savona e Imperia). In sintesi quanto accaduto.

La Cairese espugna in rimonta il campo di Arenzano (1-2), mantenendo la testa del raggruppamento. A una giornata dalla conclusione della prima fase, per quanto simbolico, sono dunque i valbormidesi a chiudere al comando di un girone incerto, forse perché livellato verso il basso, ma proprio per questo motivo sempre molto combattuto e interessante.

La Genova Calcio dal canto suo supera di misura il Pietra Ligure (1-0), rimanendo al secondo posto.

L’Albenga, con risultato analogo, vince nei minuti conclusivi contro il Varazze (1-0), grazie a una rete messa a segno dal subentrato Jebbar. Gli ingauni sono anch’essi ora certi della partecipazione al girone “Play-Off“.

Il Finale cade invece a domicilio contro il Taggia (0-1), rimettendo in corsa i levantini a discapito dei “cugini” del Pietra Ligure.

In zona Play-Out resta tutto pressoché invariato. Unica eccezione riguarda Venitimiglia, a cui andranno commissionati i tre punti a tavolino per la sfida in programma col “ritirato” Alassio.

Riposava l’Ospedaletti.

I tabellini:

Finale-Taggia 0-1 (77′ Scappatura)

Finale: Mondino, Andreetto, Finocchio, Galli, Aroca, F. Debenedetti, Ponzo, Buttu, Faedo, Odasso, L. Garibb

Taggia: D’Ercole, El Kamli, A. Grandi, Negro, Ravancoli, Fiuzzi, Miceli, Gallo, Gambacorta, Sina, Scappatura

Arbitro: Mattia Romero (Genova). Assistenti: Francesco Baruzzo e Gregorio Di Maggio (La Spezia)

Genova Calcio-Pietra Ligure 1-0 (44′ Ilardo)

Genova Calcio: Brina, Calvi, Boero, Capotos, Riggio, Bruzzone, Testore, Cappannelli, Morando, Ilardo, Lupi

A disp.: Centenari, Mura, Serinelli, Ozuna, Orlando, Parodi, Vacca, Raggi. All. G. Maisano

Pietra Ligure: Berruti, Pili, Balla, Tona,G. Insolito, Puddu, Rovere, Genta, G. Cavallone, D’Arcangelo, Metalla

Arbitro: Celeste Bello (La Spezia). Assistenti: Michele Troina e Noureddine Benou (Genova)

Arenzano Cairese 1-2 (10′ “Rig” L. Baroni – 61′ Doffo, 66′ Saviozzi)

Arenzano: Lucia, Deri. Cicirello, A. Damonte, L. Baroni, Lombardo, Fossati, L. Damonte, Galleri, Pellicciari, Rampini

A disp.: Catanese, Salice, Pirozzi, Dell’Innocenti, Lupi, Tobia, Craviotto, Betancourt, Mancini. All. Corradi

Cairese: Calizzano, Colombo, Doffo, Boveri, Franzino Babliuk, Tissone, Facello, Piana, Campelli, Pastorino, Piacentini

A disp.: Moraglio, L. Moretti, Brignone, F. Moretti, Diamanti, Briano, Berretta, Gaggero, Saviozzi. All. Giribone

Arbitro: Igor Viviani (Genova). Assistenti: Enrico Conio e Vesselin Adriano Torrero (Genova)

Albenga-Varazze 1-0 (86′ Jabbar)

Albenga: Scalvini, Barisone, Sancinito, O. Coulibaly, Dagnino, Carballo, Anich, Gibilaro, Gargiulo, G. Graziani, T. Graziani

A disp.: Vernice, Patrucco, Lupo, I. Coulibaly, Belvedere, Basso, Jebbar, Puddu. All. Ferraro

Varazze: Faggiano, Tedesco, Zeggio, Severi, Buffo, Brini, Cavallone, Bottino, Iardella, Perasso, Damonte

A disp.: Malinverni, Caruso, Perata, Berardinucci, Andreoni, Rebagliati, Filippone, Tracanna. All. Mazzocchi

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui (Chiavari). Assistenti: Guido Junior Cucchiar (La Spezia) e Giuseppe Nicolosi (Genova)

Ventimiglia-Alassio

Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Addiego, Sparma, Ala, Salzone, Al. Trotti, El Khayari

Alassio: Squadra ritirata

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)