È morto Maurizio Zamparini: da Dybala a Cavani e Pastore, ha fatto la storia del Palermo

Italia. Calcio in lutto per la morte di Maurizio Zamparini. L’ex patron di Pordenone, Venezia e Palermo è scomparso all’età di 80 anni in una clinica in provincia di Ravenna per l’aggravarsi delle condizioni in seguito a una peritonite.

Carattere forte e fumantino e una nomea di “mangia-allenatori” (come si evince da “Il Corriere della Sera”, il record di avvicendamenti alla guida della squadra lo ha registrato nella stagione 2015-2016 quando addirittura i cambi sono stati 8) hanno accompagnato tutta la vita di Zamparini e il suo rapporto con il mondo del calcio italiano, di cui ha fatto la storia.

Il suo Palermo, infatti, ha vissuto stagioni memorabili con qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League. Inoltre, ha il merito di aver portato in Italia e tra le file dei rosanero grandi campioni e talenti del passato e del presente: Dybala (oggi alla Juve), Cavani (oggi al PSG), ma anche Ilicic, Amauri, Pastore, Balzaretti, il campione d’Europa Sirigu e i Campioni del Mondo 2006 Barzagli e Zaccardo, per citarne solo alcuni.

Zamparini, a lungo attivo anche nel campo immobiliare commerciale, immobiliare turistico, immobiliare residenziale, agricolo ed energetico, lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie. Pochi mesi fa, ad ottobre 2021, aveva perso, per un malore improvviso, il figlio Armando, 22 anni, il cui corpo senza vita era stato trovato nella sua casa di Londra.

Tantissime le testimonianze in ricordo di Zamparini che, nelle ultime ore, si stanno moltiplicando in particolare sui social: numerose le società calcistiche, i calciatori, dirigenti, allenatori e giornalisti sportivi che si sono stretti idealmente attorno alla famiglia.