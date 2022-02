Donna aggredita al Prolungamento: 30enne la colpisce al volto e poi si scaglia contro la polizia

Savona. Stavano litigando sulla spiaggia, ma dalla parole il ragazzo è passato alle mani colpendo la 44enne al volto. È questo quanto accaduto ieri sera al Prolungamento, sulla Passeggiata Trento e Trieste a Savona, protagonisti due stranieri.

Erano circa le 22, la donna urlava e chiedeva aiuto, così un passante ha chiamato il 112 riferendo di quanto stesse accadendo. Subito sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca di Savona e le volanti della polizia di Stato che al loro arrivo hanno individuato una donna con una vistosa ferita al volto ed un 30enne che continuava ad inveire contro di lei cercando nuovamente di aggredirla, tanto che gli stessi agenti sono dovuti intervenire per separarli.

I poliziotti gli hanno chiesto di mostrare i documenti per farsi identificare e hanno cercato di allontanarlo, trovando però l’opposizione del ragazzo che rivolgeva insulti, calci e pugni agli agenti. Una volta bloccato, è finito in manette ed è stato arrestato.

La donna è stata subito assistita dai sanitari: era sotto shock e riportava una ferita al volto. Per lei una sospetta frattura al naso. È stata quindi trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo dove è tuttora ricoverata in attesa di visite specialistiche.

Ancora non si hanno dettagli su quale fosse il motivo della lite tra i due e nemmeno il rapporto che li legava, se fossero solo amici oppure una coppia. Sono in corso le indagine della polizia per approfondire il brutto episodio.