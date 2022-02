Dogane, fermato passeggero con oltre 50mila euro di valuta non dichiarata

Genova. Nel corso delle operazioni di controllo effettuate sui passeggeri in uscita dall’Unione Europea dall’Ufficio delle Dogane di Genova 1 e dai militari della guardia di finanza di Genova, è stato fermato un passeggero tunisino in possesso di 51 mila euro non dichiarati.

Il passeggero, in partenza per la Tunisia, deteneva il denaro in un borsello e nelle tasche.

La normativa dispone la libera circolazione di valuta per importi fino a 10 mila euro: oltre questa cifra il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l’ufficio doganale di entrata o di uscita dal territorio dell’Unione.

Si è proceduto pertanto al sequestro di una somma pari a circa 21 mila euro per violazione della normativa valutaria.

Tale attività è il frutto dell’analisi dei rischi posta in essere dai funzionari del Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Genova.