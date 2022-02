Disturbano i clienti di un locale, molestano una dottoressa e mandano in ospedale due agenti: arrestati

Savona. Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio della Questura di Savona in Darsena. I servizi, realizzati quotidianamente soprattutto nelle ore serali, “sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza della zona”.

Nell’ambito dei servizi, questa notte, i poliziotti delle volanti hanno arrestato due 34enni con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

Verso le 23 di ieri è arrivata sul numero di emergenza 112 la segnalazione di due uomini, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, che stavano disturbando i clienti di un bar della Darsena. Sentita la nota via radio mentre raggiungevano in auto il locale oggetto della segnalazione, i poliziotti hanno subito notato due persone che, alla vista della volante, si sono dati velocemente alla fuga.

Insospettiti, li hanno seguiti, raggiunti e bloccati per identificarli, ma hanno reagito scalciando e cercando di divincolarsi, minacciando ed insultando gli agenti. Condotti in Questura per essere identificati, hanno comunque continuato a mantenere un atteggiamento ostile e ingiurioso.

Inoltre, lamentando malessere, sono stati anche visitati una dottoressa della Guardia Medica, che, durante la visita, sarebbe stata molestata verbalmente dai due e per questo sono stati anche denunciati all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.

Dalle immediate indagini, scattate da parte degli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe emerso che i due uomini, in stato di alterazione alcolica, avvicinatisi al locale in Darsena, avrebbero iniziato ad agitarsi al rifiuto del gestore del locale di farli entrare, molestando i clienti: ne sarebbe scaturita un’accesa lite passata presto alle vie di fatto.

Le indagini per ricostruire completamente l’accaduto sono tutt’ora in corso da parte della Squadra Mobile, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza e la raccolta delle testimonianze dei presenti. Nel corso dell’operazione, i due poliziotti delle volanti che hanno effettuato l’intervento per bloccare gli arrestati, sono stati medicati e refertati presso il pronto soccorso dell’ospedale.