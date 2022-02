Direttore sportivo da tre punti, Antonio Marotta segna e regala il successo al Quiliano&Valleggia

Il ruolo del direttore sportivo è fondamentale in una squadra di calcio, in quanto ha il delicato compito di allestire una rosa competitiva assecondando le esigenze della società e le richieste dell’allenatore.

Una figura decisiva insomma. A Quiliano, però, il direttore sportivo ha deciso di fare le cose in grande e di rispolverare il vestito da bomber di razza, con cui ha spesso “ferito” numerose squadre della provincia e non solo durante il luminoso passato in attacco.

Vista l’emergenza in rosa, Antonio Marotta è tornato a indossare gli scarpini e, nonostante qualche tempo sul proverbiale chiodo, si sono rivelati ancora arma infallibile. Suo infatti il goal che ha regalato alla squadra di Enrico Ferraro la vittoria per 2 a 1 ai danni della Letimbro.

La rete del classe 1979, che ha fissato il punteggio sul definitivo 2 a 1, è arrivata in piena zona Cesarini, al minuto novantaquattro. Tre punti che consentono ai quilianesi di consolidare la propria posizione al centro della classifica.