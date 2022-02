Dego, alla scuola primaria e materna la consegna delle mascherine Ffp2

Dego. A completamento dell’iniziativa avviata dalle associazioni locali per le scuole medie, sono state consegnate le mascherine protettive delle vie respiratorie Ffp2 agli alunni della scuola primaria e materna di Dego, materiale consegnato alle responsabili scolastiche da Graziella Tripodi dei Servizi Generali del Comune e da Antonella Drago, assessore al Bilancio e Pubblica Istruzione.

La donazione e la consegna, che si è svolta nella giornata di venerdì scorso, rientrano nel supporto fornito dall’amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

“Dopo il grande gesto da parte delle nostre associazioni – ha detto il sindaco Franco Siri – abbiamo voluto contribuire direttamente alle iniziative di solidarietà per i nostri alunni in un momento ancora difficile, in particolare per le scuole: tante classi sono state costrette in Dad a causa di tanti positivi e dell’incidenza del virus, sperando che la fase critica sia ormai alle spalle”.

“E’ stato importante dimostrare con fatti concreti lo spirito di coesione del paese rispetto alla sicurezza sanitaria legata alla pandemia, con attenzione ai nostri bambini e giovani studenti”, conclude il primo cittadino.