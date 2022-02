“Dal Santa Corona non ci hanno avvisato quando è morta nostra mamma”: il dolore e l’indignazione delle figlie

Pietra Ligure. Siamo tre sorelle disperate. Siamo grandi, nel senso che siamo “bambine vecchie”, ormai, ma non si è mai abbastanza adulti per incassare il colpo che, improvvisamente, ti scaraventa nella condizione di orfano. Una condizione che purtroppo tocca a tutti, prima o poi, e proprio per la sua natura universale dovrebbe suscitare empatia. E invece no. Non c’è tempo e non c’è interesse nel dedicare attenzioni nemmeno laddove queste attenzioni sono definite dall’osservanza delle linee guida del codice deontologico.

Non tutti i mestieri sono alla portata di chiunque. Per rivestire alcuni ruoli ci vuole una vocazione; in assenza di questa chiamata interiore meglio dedicarsi ad altro. Considerazioni che rivolgiamo al personale medico del Santa Corona di Pietra ligure, che era in servizio in quel momento. Queste persone non si sono minimamente preoccupate di avvertirci quando la nostra mamma ha lasciato la vita terrena in completa solitudine.

Dopo una breve permanenza al pronto soccorso, la mamma ci era stata brutalmente sequestrata in mattinata, nel nome di un virus troppo spesso sbandierato per seguire un iter preconfezionato. Troppo menefreghismo si scherma dietro alle procedure imposte. L’emergenza sanitaria vieta di stare accanto ai pazienti ricoverati, e già questo è un provvedimento discutibile; ma non essere nemmeno avvisate della morte dei propri cari è inaccettabile. Intorno alle 15,00 siamo state messe al corrente che le condizioni di salute di mamma erano già molto precarie. L’esito della TAC evidenziava una grave setticemia conseguente ad una perforazione intestinale; nulla di riconducibile al Covid.

Si sarebbe valutata la situazione una volta appurata la disponibilità della sala operatoria, fino a quel momento, impegnata. Alle 19,00 di sera ogni speranza è diventata vana: la situazione gravissima, qualsiasi tentativo di intervento si sarebbe rivelato fatale. Il medico ci ha avvertite che, probabilmente, mamma non avrebbe superato la notte. Ci ha assicurate che mamma era “irraggiungibile” e che comunque avrebbero fatto in modo di “accompagnarla”, con l’aiuto di farmaci adeguati, per agevolarla in un trapasso lieve e sereno. Ha concluso la comunicazione dicendo che saremmo state avvertite non appena le condizioni di mamma fossero cambiate.

Un senso insostenibile di impotenza ha invaso i nostri cuori. La notte è trascorsa, in qualche modo, interminabile e angosciante, di fianco al telefono, in un’attesa estenuante mai provata prima. Alle 7,00 del mattino, preoccupate ma anche un po’ illuse, abbiamo contattato, noi, il reparto nella speranza che in tutte quelle ore di silenzio un piccolo miracolo fosse accaduto. No, nessun miracolo! Lì, solo in quel momento, abbiamo appreso che nostra mamma era già deceduta. Poche sconvolgenti informazioni ci sono state fornite solo in risposta a brevi domande da parte nostra, formulate a sillabe interrotte dal pianto. Nostra madre non solo non c’era più, ma era morta la sera precedente alle 21,00, ben dieci ore prima.

Se non avessimo telefonato noi, quando saremo state avvertite? Sarà stato questo l’unico inaccettabile errore? In tutte quelle ore, qualcuno si sarà preoccupato veramente di “accompagnare” nostra madre? Lei, sarà stata “irraggiungibile” oppure vigile? Chissà, sarà stata spaventata e a questo punto conscia di essere stata abbandonata e tradita dal mondo, nel momento in cui la vita l’ha sorpresa più vulnerabile? Non lo sapremo mai e mai ci libereremo da questa colpa di non aver avuto la forza di proteggere nostra madre da tanta indifferenza. È nostra intenzione denunciare questa mancanza di tatto e sensibilità che ci ha offese profondamente e ha insultato la memoria di nostra madre.

Il giorno dopo, quando le nostre menti iniziano appena a sbrinare il velo di appannatura che ci separa dalla triste realtà, giungono nuove offese. Allo stesso nipote della defunta, a cui il giorno prima è stata negata la possibilità di salutare la nonna sia pure in abbigliamento professionale (si tratta di un milite della croce bianca), viene concesso di entrare in reparto, in borghese, per recuperare i pochi effetti personali della nonna. Eppure lui, ogni giorno, ha a che fare con i famigerati “protocolli”. Apprendiamo anche che le regole sono cambiate nelle ultime 24 ore e, accidenti mamma! …hai sbagliato giorno per morire! Oggi avremmo potuto rimanerti accanto!

Episodi di questo tipo non dovrebbero ripetersi mai più e mai più bisognerebbe lasciare a questi operatori inumani la possibilità di commettere soprusi di una tale gravità. Purtroppo nessuno può restituirci la mamma e la verità non la sapremo mai ma speriamo, denunciando questi fatti, che i prossimi sfortunati fruitori siano maggiormente tutelati e che l’umanità intera ritrovi la via della ragione e soprattutto del cuore.

Non esiste che, in una struttura sanitaria presente sul territorio da tempi immemorabili, le uniche parole di conforto, vengano pronunciate dagli operatori delle pompe funebri. Loro, pur dovendo sottostare alle limitazioni imposte dall’emergenza covid (in questo caso, ribadiamo, assolutamente inutili ed arbitrarie) sono stati impeccabili, puntuali e comprensivi. Grazie.

Nei prossimi giorni faremo richiesta per ottenere una copia della cartella clinica. Il colmo sarebbe se, alla fine, ci fosse scritto che la causa del decesso è stato il Covid.

Lettera firmata