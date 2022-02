Dal 15 febbraio super green pass obbligatorio per i lavoratori over 50, Toti: “Avanti con i vaccini”

Liguria. “Sono 12 mila le prime dosi somministrate in Liguria nelle ultime due settimane e sono quasi 5 mila le persone che hanno l’ appuntamento per effettuare la prima somministrazione, pur avendo la possibilità di accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

“Ricordo che a partire dal 15 febbraio per gli over 50 cambiano le regole per l’accesso ai luoghi di lavoro. Dovranno possedere ed esibire la certificazione verde Covid- 19 emessa per vaccinazione o guarigione, quindi il Green Pass rafforzato. Un incentivo in più per spingere a vaccinarsi chi ancora non lo ha fatto e aumentare la percentuale della popolazione che, grazie alla campagna vaccinale, si è messa in sicurezza”, continua.

“Per quanto riguarda le terze dosi la copertura della dose booster calcolato sulla platea di chi ha già completato il ciclo da 4 mesi è del 81,24% – ha aggiunto il presidente Toti – e nelle ultime due settimane sono state somministrate 123.620 dosi. Un dato che è inversamente proporzionale all’andamento della pandemia visto che gli ospedalizzati si confermano in discesa e attualmente sono 679 con 31 ricoverati in terapia intensiva”.