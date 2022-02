Da Lisbona all’Italia con l’asino: la storia di Bruno, 13mila km a piedi in giro per l’Europa

Vado Ligure. È partito da Lisbona con una missione: visitare l’Europa a piedi insieme al suo asino e vivere alla giornata, assaporandone ogni istante. È questa la storia di Bruno, conosciuto come il “Peregrino”, un portoghese di 39 anni che ora si trova a Porto Vado, una delle tappe del suo viaggio.

La sua presenza ha suscitato la curiosità di molti che si sono chiesti cosa ci facesse un asino in città, vicino ad una tenda che l’uomo usa come riparo per dormire. Lo abbiamo incontrato anche noi per strada e lui con il sorriso ci ha raccontato la sua storia, fatta di tanti aneddoti, persone, animali e luoghi.

Uno stile di vita, il suo, quasi unico. Ha preferito lasciare il suo lavoro, la sua stabilità economica per mettersi in viaggio e scoprire il continente europeo. Il tutto a piedi e insieme al suo asino Alecum, figlio di 13 mesi della sua precedente compagna di viaggio Salam. Un’avventura iniziata 7 anni fa che ha portato Bruno per la terza volta nel savonese.

“Ho già percorso 13mila chilometri e mai più di 10 al giorno – ci racconta – Ho girato l’Europa con l’obiettivo di vivere alla giornata, il mio motto è ‘carpe diem’. Mi fermo sempre in aree urbane – aggiunge – non troppo centrali ma anche non troppo nascoste. In questo momento sono diretto a Santiago, sarà un lungo cammino”.

Per compiere una simile impresa non serve solo tanto coraggio, ma anche conoscenza e organizzazione. “Ho lavorato per 13 anni nel settore della logistica che mi ha insegnato ad organizzarmi”, spiega. Ma non solo, ad essergli utile anche la sua esperienza come scout quando era ragazzo e il fatto che i nonni avessero una fattoria, “in questo modo ho imparato a stare nella natura e a contatto con gli animali”. E proprio per questo, per compiere questa avventura, ha scelto di non essere solo, ma di avere come compagno di viaggio un asino, perché – dice – “sono gli animali ad avermi insegnato a vivere la vita così, pesando al presente e lasciandomi andare”.

Una scelta che nella sua vita ha portato tanta felicità, glielo si legge negli occhi. Una felicità diversa da quella a cui siamo abituati, fatta di piccole cose, le poche che si possono trasportare in uno zaino, e di tante avventure.