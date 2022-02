Da Albissola Marina a Varazze: la prossima tappa delle camminate WalkRivieraWalk

Albissola Marina. Domenica 13 febbraio nuovo appuntamento con “Le Camminate WalkRivieraWalk” da Ventimiglia a La Spezia/Sarzana, organizzate dalla sezione Walkers dell’Asd RunRivieraRun, la WalkRivieraWalk.

Si camminerà da Albissola Marina (partenza sul Lungomare degli Artisti all’altezza dei Bagni Colombo – piazza Sant’Antonio) a Varazze e ritorno per un totale di circa 16 chilometri. Partenza alle ore 10; pranzo al sacco a metà percorso. Green pass obbligatorio, partecipazione gratuita.

Camminata aperta sia ai tesserati Asd RunRivieraRun sia a tutti coloro che vorranno partecipare senza limiti di età. I non tesserati dovranno compilare una manleva che verrà fornita, sul posto, dai coordinatori settore Walkers Giorgio Briozzo e Marina Ruffino.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a info@runrivierarun.it o telefonare allo 0196898607 o direttamente a Luciano Costa, il presidente dell’Asd RunRivieraRun al 3209081465; chi desidera può anche iscriversi sul posto (Albissola Marina) presentandosi entro le 9,45

“Le Camminate WalkRivieraWalk” fanno parte del Progetto Socializzazione e Benessere che la società finalese-pietrese Asd RunRivieraRun iniziò nel 2014 e che nacque con l’obiettivo primario di coinvolgere sia runners sia walkers per creare un gruppo che, oltre all’aspetto sportivo, diventasse un esempio unico di unione e condivisione.

Le parole chiave del progetto sono: inclusione sociale ed invecchiamento attivo, benessere psicofisico, prevenzione e socializzazione.

Il calendario de “Le Camminate WalkRivieraWalk” (e qui sta una delle novità di questa iniziativa), dopo le prime due camminate (la prima si è tenuta sabato 22 gennaio da Albenga ad Alassio e ritorno lungo la via Julia Augusta), sarà completamente definito da tutti coloro che parteciperanno di volta in volta; ognuno proporrà il suo percorso, percorso che si snoderà tra costa ed entroterra con la possibilità di soggiornare anche per una o più notti.