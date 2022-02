Cross, campionato regionale: oro per l’Atletica Val Lerrone con Elena Cusato

Casanova Lerrone. Ancora a podio per la nuova Asd Atletica Val Lerrone, nella seconda prova del campionato di società regionale di cross assoluto e cross giovanile, valide come campionato regionale individuale per tutte le categorie che si è svolto ieri a Ronco Scrivia.

Elena Cusato ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Allieve nel cross di 4 km con il tempo di 16’50”. Adele Nattero ha chiuso decima con il tempo di 20’50”. Nicolò Parodi, Allievi, nel cross 5 km, è giunto nono su 21 al via, con il tempo di 19’21”.

Nella categoria Cadette, Emma Baradel ha chiuso decima su 36, per un colpo di sfortuna. Dopo il primo chilometro nelle prime posizioni, è vittima di una caduta, causata involontariamente da un’altra atleta che si è sportivamente fermata per scusarsi, perdendo anche lei la posizione in testa. Chapeau.

Nel cross corto di 3 km, Marina Bonora è arrivata settima, con il tempo di 14’13”. Adriano Cusato, nel cross corto, 3 km, si è piazzato decimo con il tempo di 13’29”.

Sul podio anche il dirigente della Val Lerrone, Nicolò Reghin, allenato dai tecnici Andrea Verna e Adina Navradi, che porta i colori dell’Atletica Arcobaleno al terzo posto del cross corto 3 km con il tempo di 10″08″.

“Una bella giornata di risultati – ha dichiarato il presidente dell’Atletica Val Lerrone, Andrea Verna -. Siamo felici della progressione dei nostri atleti. Tutti hanno dato il massimo sul percorso che li ha visti gareggiare con il consueto entusiasmo. Ringraziamo il presidente regionale Fidal Carlo Rosiello, per il suo impegno per l’atletica e per le parole di incoraggiamento”.

Nicolò Reghin, Atletica Arcobaleno, terzo nel cross corto, sul podio, con il presidente regionale Coni e il presidente regionale Fidal

Il podio delle Allieve con sindaco, presidente regionale Coni e presidente regionale Fidal

Elena Cusato con il presidente regionale Fidal Carlo Rosiello