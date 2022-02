Croce Bianca di Albega, rinnovate le cariche amministrative: Dino Ardoino confermato presidente

Albenga. Domenica scorsa si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative della Croce Bianca di Albenga. Alle operazioni di voto hanno preso parte 515 da militi e soci votanti.

Per il consiglio di amministrazione dell’ente sono stati confermati: Dino Ardoino (rieletto presidente), Piera Grasso (rieletta vice presidente), Matteo Isoleri (amministratore), Angelo Varalli (amministratore). Nuovi amministratori eletti per la prima volta sono Alessandro Durante, Elia Ammirati, Pietro Vallerga.

“Molti gli impegni che dovrà affrontare il nuovo consiglio di amministrazione: prima fra tutte la difesa dell’ospedale di Albenga, iniziativa che vede la Croce Bianca in prima fila a lottare contro le decisioni regionali sulla sanità ingauna e protagonista nell’organizzazione della manifestazione pubblica di protesta contro la chiusura del pronto soccorso di Albenga che si terrà l’ 11 marzo. Poi l’organizzazione del 110^ anniversario di fondazione della Croce che cadrà la seconda domenica di settembre. E ancora l’organizzazione del ricordo della tragedia del naufragio della motobarca Annamaria di fronte alle spiagge di Albenga il 16 luglio 1947: in quell’occasione persero la vita 43 bambini e tre donne che li accompagnavano. La tragedia vide la croce bianca in prima fila per i soccorsi e poi prestare la sede per la camera ardente delle salme dei bimbi”.

“Il tutto senza tralasciare l’organizzazione dell’attività di tutti i giorni sempre, attività sempre più difficile da svolgere per la mancanza di nuovi militi volontari e a causa dell’aumento di servizi e il rinnovamento del parco delle ambulanze rovinate dalle sanificazioni al cloro anticovid e cariche di chilometri percorsi”.

Oltre al consiglio di Amministrazione sono stati eletti il collegio dei probiviri (formato da Giorgio Cangiano, Piergiorgio Rovere, Claudia Vignola) ed il collegio dei sindaci (formato da Gianni Boffredo, Alessia Bottello, Fulvio Gollo).