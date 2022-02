Crisi nel centrodestra in Regione, Pastorino (Linea Condivisa): “Guerra di poltrone, lontana dai problemi dei cittadini”

Regione. “La crisi di maggioranza tra la lista Toti-Cambiamo e la Lega è sempre più evidente. Una battaglia di poltrone, ben distante dalle problematiche che ogni giorno devono affrontare i cittadini liguri”. E’ il commenta Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa

“Questa crisi non parla dei problemi della gente, dell’emergenza sanitaria ancora in corso, delle questioni sociali, economiche e ambientali che stanno attanagliando la nostra regione. A livello elettorale la Lega è in caduta libera e cerca di recuperare qualche poltrona in Giunta” aggiunge.

Continua in queste ore il contrasto tra Giovanni Toti e il leader della Lega Matteo Salvini che, in più occasioni, ha chiesto al governatore ligure di lasciare le deleghe a Sanità e Bilancio: “Noi dall’inizio dalla legislatura continuiamo a sostenere l’assurdità di non avere un assessore alla sanità e al bilancio, da tempo denunciamo la scarsa presenza di Toti in aula ma anche di molti assessori”.

“In più occasioni abbiamo proposto ricette alternative nella gestione della pandemia non limitandoci solo a criticare. Se dev’esserci una crisi che sia una crisi vera, dichiarata in Consiglio regionale”.

“Credo sia corretto verificare quali siano i veri temi di contrasto politico all’interno della maggioranza e, nel caso, si vada immediatamente al voto dimostrando che questa compagine di governo regionale non è in grado di stare insieme, litigando continuamente per motivi di bassa lega” conclude.

E che il clima nel centrodestra sia teso lo dimostra, secondo lo stesso Pastorino e il consigliere M5s Fabio Tosi, anche le voci secondo cui siano stati i leghisti regionali a “passare” le informazioni sulle cene di Toti in Regione e pagate con carta di credito presidenziale: “Io e il collega Gianni Pastorino siamo in grado di portare avanti il nostro lavoro in autonomia e per farlo certamente non abbiamo bisogno di talpe all’interno della maggioranza” affermano lo stesso Pastorino e Fabio Tosi.

“Vogliamo dunque rasserenare tutti: è bastata una richiesta di accesso agli atti e di questo il Gruppo totiano dovrebbe avere contezza, visto il ritardo con cui hanno evaso la nostra legittima domanda di chiarimenti. Ne approfittiamo per sottolineare quanto sia stato inopportuno spendere 420 euro in un noto ristorante genovese per un pranzo o una cena take away a spese dei cittadini”.