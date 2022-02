Covid, possibili modifiche alle restrizioni per i turisti Ue

Liguria. Dopo la stretta ai confini italiani voluta dal governo Draghi a dicembre, e ancora in vigore, si stanno già valutando possibili modifiche alle restrizioni per i turisti provenienti dall’Unione Europea, fermo restando l’andamento della situazione epidemiologica e l’incidenza del virus.

L’ordinanza fino al 31 gennaio prevede, infatti, anche per chi ha il certificato verde da vaccino o malattia, la necessità del tampone prima di partire. Una misura che era stata introdotta per contrastare la variante Omicron. Ora, anche in vista degli attesi ponti primaverili, è in corso una valutazione su possibili “aperture”, favorendo così il ritorno dei turisti.

“Il governo ha dato parere favorevole all’ordine del giorno con il quale chiedevo di valutare modifiche alle restrizioni in ingresso nel nostro Paese a turisti provenienti dall’Unione Europa. Sono molto soddisfatta che l’odg sia stato accolto e che il Governo si sia impegnato a rivedere la normativa in vigore, dando un segnale di apertura importante” dichiara in una nota la deputata di Coraggio Italia Manuela Gagliardi.

“La grave crisi in cui versa il settore del turismo italiano, che ha visto più che dimezzare il suo volume di attività in seguito a questo provvedimento, va risolta facendo tornare al più presto i turisti stranieri in Italia”.

“Era importante portare all’attenzione dell’esecutivo questa problematica per trovare una soluzione, soprattutto alla luce della contrazione attuale dei contagi. Mi auguro quindi che entro poche settimane si possa aprire il Paese e far rivivere pienamente il settore turistico” conclude.

Naturalmente, un allentamento della stretta sui movimenti turistici è auspicata dalle categorie del settore, a vario livello, che sperano con la Primavera quasi alle porte di tornare verso una progressiva normalità e avere prospettive sulle loro attività, oltre ai benefici per l’indotto.