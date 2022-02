Covid in Liguria: oggi 1.214 casi su 11mila tamponi eseguiti ma 26 persone in meno in ospedale

Liguria . Sono 1.214 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il numero è stato pubblicato sul bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità e si riferisce a 3.046 tamponi molecolari e 7.956 tamponi antigenici effettuati.

Dei nuovi positivi 677 riguardano la provincia di Genova, 201 l’Asl2 savonese, 164 l’Asl1 imperiese e 169 l’Asl5 spezzina. Sono 3 le persone positive che non sono residenti in Liguria .

I dati che riguardano la situazione degli ospedali rivelano numeri in continua discesa: attualmente sono 598 i posti letto occupati da pazienti Covid, ovvero -26 rispetto a ieri, di cui 26 in terapia intensiva, come ieri, di cui 19 non vaccinati e 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

I decessi registrati nelle ultime 24 h sono 3: si tratta di persone anziane tra i 77 e gli 89 anni.

Secondo il bollettino odierno oggi ci sono 2.728 nuovi guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 25.216 casi di Coronavirus attivi (- 1.517). Le persone positive e in isolamento domiciliare sono 24.612 (- 1539). In sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati, ci sono invece 5.832 persone.

Prosegue la campagna vaccinale: nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.585 dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 4.397 (-267). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 122, ovvero 3 meno di ieri. Di queste, 6 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 696 (- 25).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 529.988 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 259 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 185.318 (di cui 154.807 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.