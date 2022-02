Covid in Liguria: la discesa dei contagi e dei ricoveri rasserena, ma ci sono ancora 17 decessi

Liguria . Sono 1.851 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato è stato pubblicato sul bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità e si riferisce a un totale di 18.719 tamponi effettuati: 3.958 molecolari e 14.761 antigenici rapidi. La situazione fotografata vede una continua discesa dei ricoveri (-30), ma un aumento importante dei decessi (+17).

Dei nuovi positivi 1.042 riguardano la provincia di Genova, 261 l’Asl2 savonese, 289 l’Asl1 imperiese e 249 l’Asl5 spezzina. Dieci casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Come accennato, i ricoveri in ospedali continuano a diminuire: attualmente sono 589 i posti letto occupati da pazienti Covid, ovvero -30 rispetto a ieri, di cui 28 in terapia intensiva, 4 in più di ieri: 16 non sono vaccinati e 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

Gli attuali positivi scendono a 22.187 in tutta la Liguria (2.190 in meno) con 4024 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 5.687 soggetti. Il numero dei decessi è invece alto: sono 17 quelli registrati nelle ultime 24h ma mancati dall’11 al 14 febbraio. Sono 6 nel savonese:.

Secondo il bollettino sanitario oggi state somministrate 6.135 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 884.997 in tutto.