Covid in Liguria: i ricoveri scendono sotto quota 400, ma ci sono 7 decessi

Liguria. Sono 1.137 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità, il numero è riferito a 12.700 tamponi effettuati nelle ultime 24h. Gli ospedalizzati scendono sotto quota 400 ma si registrano ancora 7 decessi che portano il bilancio complessivo a 5.086 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria sono 393 i pazienti positivi ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: sul totale 24 sono in terapia intensiva (12 non vaccinati e 12 vaccinati). In isolamento domiciliare invece 15.222 persone (465 in meno).

Al momento in Liguria ci sono 15.630 persone positive (493 in meno). Dei nuovi contagiati 585 sono residenti in provincia di Genova, 240 nello Spezzino, 189 nel Savonese, 115 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 3.164 soggetti.

Sono state somministrate 3.903 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e 916.859 dosi booster in totale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.435 (-56). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 77, ovvero 1 meno di ieri. Di queste, 5 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 464 (-48). Negli ospedali savonesi si registrano tre nuovi decessi: si tratta di anziani tra gli 81 e gli 87 anni.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 539.598 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 587 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 187.670 (di cui 161.496 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.