Covid, in Liguria continuano a scendere i ricoveri in ospedale. Circa 2mila i nuovi positivi

Liguria. Sono 2.093 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 17.889 tamponi effettuati, di cui 3.968 molecolari e 13.921 antigenici rapidi. E’ questo il dettaglio del bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità.

Dei nuovi positivi 1.195 riguardano la provincia di Genova (1.016 in Asl3 e 179 in Asl4), 424 l’Asl2 savonese, 244 l’Asl1 imperiese e 223 l’Asl5 spezzina. Sono 7 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Il bollettino odierno mostra un ulteriore discesa dei ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti Covid sono 679, 17 meno di ieri, di cui 3a in terapia intensiva, uno meno di ieri. Qui 24 pazienti non sono vaccinati e 7 sono vaccinati.

Numero dei decessi sempre alto: sono 6 le morti registrate nelle ultime 24h e risalenti alle giornate dell’8 e del 9 febbraio. Si tratta di persone dai 72 a 95 anni, nessuno nel savonese.

Sono inoltre 3.426 i nuovi guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 30.574 casi di Coronavirus attivi. Secondo i dati del bollettino, le persone positive e in isolamento domiciliare sono 1.317 meno di ieri. In sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati, ci sono invece 7.357 persone.

Prosegue la campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.793 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni decisamente in calo rispetto ai giorni precedenti.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 5.379 (-208). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 126 e cioè uno più di ieri. Di queste, 7 in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 816 (-30).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 528.115 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.328 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 184.890 (di cui 153.454 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.