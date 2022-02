Covid in Liguria, continua il calo di positivi e ospedalizzati

Liguria. Sono 1.008 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità, il numero è riferito a 10.641 tamponi effettuati nelle ultime 24h. Gli ospedalizzati sono 371 ma si registrano ancora 7 decessi che portano il bilancio complessivo a 5.086 da inizio emergenza.

In tutta la Liguria sono 393 i pazienti positivi ricoverati, 22 in meno rispetto a ieri: sul totale 23 sono in terapia intensiva (11 non vaccinati e 12 vaccinati). In isolamento domiciliare invece 14.762 persone (460 in meno).

Al momento in Liguria ci sono 15.150 persone positive. Dei nuovi contagiati 615 sono residenti in provincia di Genova, 119 nello Spezzino, 174 nel Savonese, 95 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 3.031 soggetti.

Sono state somministrate 4.065 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e 920.984 dosi booster in totale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.363. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 69, ovvero 8 meno di ieri. Di queste, 5 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 462. Negli ospedali savonesi si registra un decesso: si tratta di una donna di 88 anni all’ospedale di Albenga.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 540.113 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 513 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 187.746 (di cui 161.921 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.