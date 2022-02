Covid in Liguria, circa 3mila i nuovi positivi. Numero di contagiati dimezzato in due settimane

Liguria. Sono 3.094 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato è offerto dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità e si riferisce a 24.179 tamponi antigenici e 5.598 tamponi molecolari processati nelle ultime 24h.

Dei nuovi positivi 1.698 riguardano la provincia di Genova (1344 in Asl 3 e 354 in Asl 4), 542 l’Asl2 savonese, 439 l’Asl1 imperiese e 403 l’Asl5 spezzina. Sono 12 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In ulteriore lieve calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti Covid sono 713, cinque meno di ieri, di cui 31 in terapia intensiva. Qui 23 pazienti non sono vaccinati e 8 sono vaccinati.

Sono però ben 19 i morti registrati dal bollettino di oggi: si tratta di persone mancate dal 4 al 7 febbraio. Tra queste una donna di 56 anni, nessun decesso invece nel savonese.

Con 6.972 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 33.761 casi di Coronavirus attivi, in calo rispetto a ieri e addirittura dimezzati rispetto a due settimane fa. 33.041 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 3.894 meno di ieri. 8.329 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 9309 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni in calo rispetto ai giorni precedenti.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 5.910 (-673). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 130 e cioè una più di ieri. Di queste, 9 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.174 (-52).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 525.111 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.855 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 184.157 (di cui 151.483 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.