Covid, in Liguria 3.838 nuovi casi e 13 decessi: numeri in calo sui contagi

Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 3.838 i nuovi casi di Covid registrati in Liguria secondo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 21.468 tamponi antigenici e 7.738 tamponi molecolari processati, per un totale di 29.106.

Dei nuovi positivi 715 riguardano l’Asl 2 Savonese, 1904 la provincia di Genova (1.529 in Asl 3 e 375 in Asl 4), 674 l’Asl 1 imperiese e 526 l’Asl 5 spezzina. Sono 19 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 737, 23 meno di ieri, di cui 31 in terapia intensiva, in calo. Qui 20 pazienti non sono vaccinati e 11 sono vaccinati. Siamo su numeri molto al di sotto di quella soglia critica delle 47 terapie intensive che avrebbero potuto far scattare una zona rossa.

Ancora alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono 13 le persone decedute in seguito al Covid. La più giovane aveva 59 anni ed era un uomo ricoverato all’ospedale di Sanremo.

Con 5810 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 49.292 casi di Coronavirus attivi, in calo. 46901 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 598 meno di ieri. 10510 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 13.251 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni in calo rispetto alle settimane precedente ma che deve fare i conti anche con il numero di dosi messe a disposizione dal ministero.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 8.243 (- 172 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono 121, ovvero 2 meno di ieri. Di queste, sono 9 quelle in terapia intensiva (come ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.329 (-13).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 517.803 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.312 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 182.613 (di cui 146.308 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.998 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.694 persone.