Covid in Liguria, 21 nuovi ricoveri in 24h ma positivi sempre in discesa

Liguria . Sono 543 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato è stato pubblicato sul bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità e si riferisce a 5.373 tamponi effettuati in totale nelle ultime 24h: 1.519 i molecolari e 3.854 gli antigenici rapidi. Ancora in calo i positivi ma si osserva una risalita degli ospedalizzati dovuta probabilmente al rallentamento delle dimissioni nel fine settimana. Si registra un decesso che fa alzare il bilancio a 5.002 vittime dall’inizio della pandemia.

Oggi la situazione degli ospedali vede un aumento dei nuovi ricoveri : attualmente sono 619 i posti letto occupati da pazienti Covid, ovvero +21 rispetto a ieri , di cui 24 in terapia intensiva, 2 meno di ieri: 16 non sono vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

Gli attuali positivi scendono a 24.377 in tutta la Liguria (839 in meno) con 1.381 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 5.710 soggetti.

Nel bollettino odierno si conta un decesso: si tratta di un anziano mancato ieri al San Martino di Genova.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.324 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 880.341 in tutto.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 4.243 (-154). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 129, ovvero 7 più di ieri. Di queste, 6 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 671 (-25).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 530.557 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 269 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 185.504 (di cui 155.158 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.