Covid, diminuiscono ancora i positivi e gli ospedalizzati: 2 decessi nel savonese

Liguria. Sono 774 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria: questo il bollettino odierno di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità su 7.263 tamponi effettuati di cui 2316 molecolari e 4.947 antigenici rapidi.

Gli ospedalizzati sono 370 (uno in meno rispetto a ieri) ma si registrano ancora 3 decessi che portano il bilancio complessivo a 5.089 da inizio emergenza, due avvenuti rispettivamente all’ospedale di Albenga e al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul totale dei ricoveri 19 sono in terapia intensiva (7 non vaccinati, 12 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate). In isolamento domiciliare invece 14.290 persone (472 in meno).

Al momento in Liguria ci sono 14.678 persone positive (-472). Dei nuovi contagiati 472 sono residenti in provincia di Genova, 124 nello Spezzino, 107 nel Savonese, 95 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 2.999 soggetti (-32).

Sono state somministrate 1.446 dosi di vaccino nelle ultime 24 ore e 921.095 dosi booster in totale.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.244. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 68, una meno di ieri. Di queste 2 restano in terapia intensiva (-3). I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 492.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 540.232 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 120 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 187.779 (di cui 162.002 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.