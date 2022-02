Covid, dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto senza distinzioni di “colore” delle Regioni

Liguria. Dall’11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto in tutto il Paese, senza distinzioni di colori tra le Regioni. E’ quanto previsto da un provvedimento ad hoc del ministero della Salute che arriverà nelle prossime ore.

Il chiarimento è arrivato poco fa dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, intervistato dall’Ansa ha detto: “In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani“.

Nella nostra regione, che al momento è in zona gialla, prima che il ministero competente correggesse il tiro l’obbligo sarebbe rimasto anche dopo l’11 febbraio ma ora con questo provvedimento ad hoc anche in Liguria da venerdì, almeno all’aperto, si potrà fare a meno di indossare la protezione per naso e bocca.