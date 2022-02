Covid, da oggi obbligo green pass nei negozi e via alle multe per i no vax over 50: le regole

Liguria. Da oggi (1 febbraio), via alle nuove regole anti contagio che riguardano in particolar modo il green pass. Non una novità per gli italiani, il governo le ha annunciate quasi un mese fa e proprio nelle ultime settimane c’è stata l’introduzione di altre misure, come l’obbligo del certificato base anche per andare dal parrucchiere o nei centri estetici, entrato in vigore il 20 gennaio.

E lo stesso da oggi varrà anche in negozi, uffici pubblici, alle poste e in banca, dove per accedere servirà avere l’esito negativo di un tampone oppure essere vaccinati o guariti dal Covid-19. Solo alcune le attività esenti dall’obbligo, ad esempio supermercati, negozi di alimentari e farmacie.

Ma oggi è il giorno in cui scattano anche le multe per gli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale, chi ha deciso di non immunizzarsi contro il Covid infatti riceverà una sanzione dalla Agenzia delle Entrate.

Non solo, altra novità riguarderà la durata del green pass che dal 1° febbraio passerà da 9 a 6 mesi. Per chi ha ricevuto la terza dose, si pensa di renderla illimitata, ma ancora nulla è ufficiale.

Vediamo nel dettaglio tutte le nuove misure che scattano da oggi.

Green pass dove è obbligatorio e dove non serve

Sono nove le tipologie di negozi dove si potrà entrare dal 1° febbraio senza avere nemmeno il green pass base (la lista completa). Nell’elenco i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Senza certificazione base sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce (QUI le regole della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio).

In base al nuovo decreto non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass (ecco come funzionerà negli uffici del Savonese).

In tutti gli altri esercizi commerciali servirà essere guariti o vaccinati, oppure avere il tampone. Dopo le perplessità espresse soprattutto dai tabaccai che avevano minacciato lo sciopero, il governo ha specificato che i controlli dovranno essere svolti a campione dagli stessi titolari degli esercizi commerciali che quindi non saranno obbligati a verificare che tutti i clienti abbiano il certificato verde, così come accade invece in bar e ristoranti.

Cambia la durata del green pass

Da oggi, 1 febbraio, la durata del green pass scende a sei mesi. Inizialmente aveva la validità di un anno, poi era sta ridotta a 9 mesi, nell’ultimo decreto, però, il governo ha deciso di portarla a 6. Per tutti, sia i vaccinati con seconda che con terza dose. Anche se per quest’ultimi si sta valutando di renderla illimitata. Al momento però si tratta solo di indiscrezioni, nulla è ancora stato annunciato ufficialmente. La misura infatti era stata pensata per rispondere al calo di protezione contro il Covid-19 col passare delle settimane.

Dall’1 febbraio via alle multe per i no vax over 50

Con il decreto covid non solo arrivano nuove regole, ma sono previste anche nuove sanzioni. Le novità riguardano prevalentemente gli over 50, fascia d’età per cui il governo ha deciso, per la prima volta in Europa, di introdurre l’obbligo vaccinale. I controlli scatteranno da oggi e, visto che il vaccino ha un tempo di latenza di 14 giorni (sia per la sua efficacia che per far ottenere il certificato verde relativo), l’obbligo di green pass rafforzato sui posti di lavoro sarà in vigore dal 15 febbraio.

Due saranno le sanzioni a cui potranno andare incontro gli over 50, a seconda se siano lavoratori o meno. La prima vale per tutti coloro che decideranno di non vaccinarsi e sarà pari a 100 euro, una tantum. La multa arriverà automaticamente da parte della Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio di dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali.

Diverso invece il discorso riguardo a chi si presenterà a lavoro senza super green pass, in quel caso la sanzione erogata dal prefetto sarà più elevata. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati, soggetti all’obbligo di possedere un Green Pass rafforzato dal 15 febbraio 2022, è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro senza la certificazione sanitaria necessaria prevista dalla legge. Come succede per le categorie lavorative per cui l’obbligo era già previsto, anche i lavoratori over 50 che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di super Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. Per i datori di lavoro (pubblici e privati) che violano l’obbligo di controllo la sanzione è da 400 a 1.000 euro.

Per gli over 50 guariti da una precedente infezione da Covid il vaccino diventerà obbligatorio alla scadenza del Green Pass valido sei mesi dal tampone negativo che certifica la guarigione.