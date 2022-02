Covid, aumentano i ricoveri nel savonese: sono +6. Quattro i decessi in tutta la Liguria

Liguria. Sono 945 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 9mila tamponi effettuati: 2mila molecolari e 7mila test antigenici rapidi. E’ quanto contenuto nell’ultimo bollettino sull’emergenza sanitaria nella nostra regione. A emergere un leggero aumento dei ricoveri; 4 i decessi registrati nelle ultime ore ma risalenti al 2, al 3 e al 6 febbraio.

Nel savonese sono 229 i nuovi casi di positività, mentre nel genovese sono 577 (499 in Asl3 e 78 in Asl4), nello spezzino 88 e nell’imperiese 49. Due pazienti positivi non risiedono invece in Liguria. In totale sono 37.658 i positivi al coronavirus in tutta la Liguria (esclusi guariti e deceduti).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nella nostra regione sono 718 i posti letto occupati (3 più di ieri), 33 in terapia intensiva (24 non vaccinati, 9 vaccinati, con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate).

Le persone in isolamento domiciliare scendono a 36.935 e cioè 1.314 meno di ieri, come in sorveglianza attiva che scendono a 8.817. Sale invece il numero dei guariti: oggi sono 2.253 in più rispetto a ieri.

Nel bollettino odierno si registrano anche 4 nuovi decessi: si tratta di persone over 80.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 6.583 (-249). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 129 e cioè 6 più di ieri. Di queste, 9 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.226 (-42).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 523.245 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 692 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 183.708 (di cui 150.239 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.995 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.