Covid, ancora alto il numero dei decessi (+12) ma sono oltre 5mila le persone guarite in un giorno

Liguria. Sono 3.129 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria. A riferirlo il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero si rifà a 35.256 tamponi effettuati tra antigenici e molecolari. A emergere il numero sempre alto dei decessi (+12) e le oltre 2mila persone in meno in isolamento domiciliale.

Dei nuovi positivi 1.947 riguardano la provincia di Genova (1.644 in Asl3 e 303 in Asl4), 539 l’Asl2 savonese, 336 l’Asl1 imperiese e 298 l’Asl5 spezzina. Sono 9 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Anche oggi calano i ricoveri generali in ospedale, ma in terapia intensiva si aggiungono due persone : sono 722 in tutta la Liguria, ovvero 5 meno di ieri, di cui 31 in terapia intensiva. Qui 22 pazienti non sono vaccinati e 9 sono vaccinati. Siamo su numeri molto al di sotto di quella soglia critica delle 47 terapie intensive che avrebbero potuto far scattare una zona rossa.

Sempre alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino odierno. Sono 12 le persone decedute in seguito al Covid-19, ma tra il 31 gennaio e il 3 febbraio. Il più giovane aveva 51 anni, mentre nel savonese si conta un decesso.

Con 5.878 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 44.815 casi di Coronavirus attivi, risulta in calo l’incidenza del virus. Scendono a 44.073 le persone positive e in isolamento domiciliare, 2.744 meno di ieri. Sono 9.534 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale: oggi sono state somministrate 11.449 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni in calo rispetto alle settimane precedente ma che deve fare i conti anche con il numero di dosi messe a disposizione dal ministero.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 7.634 (-382 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono 114, ovvero 2 meno di ieri. Di queste, restano 8 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.305 (-30).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 521.251 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.416 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 183.295 (di cui 148.783 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.997 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.694 persone.