Covid: 1963 nuovi positivi in Liguria, diminuiscono le vaccinazioni

Liguria. Sono 1963 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 14090 tamponi antigenici e 4018 tamponi molecolari processati, per un totale di 18108.

Dei nuovi positivi 1038 riguardano la provincia di Genova (842 in Asl 3 e 196 in Asl 4), 366 l’Asl 2 Savonese, 289 l’Asl 1 imperiese e 262 l’Asl 5 spezzina. Sono 8 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

In calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 696, 17 meno di ieri, di cui 32 in terapia intensiva, uno più di ieri. Qui 24 pazienti non sono vaccinati e 8 sono vaccinati.

Sono però ben 14 i morti registrati dal bollettino di oggi. La persona più giovane aveva 68 anni ed era un uomo ricoverato all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

Con 3797 guariti certificati da tampone negativo in Liguria e 31913 casi di Coronavirus attivi, in calo rispetto a ieri e addirittura dimezzati rispetto a due settimane fa. 31205 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 1836 meno di ieri. 7645 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 8520 dosi, un numero che corrisponde a un andamento delle vaccinazioni decisamente in calo rispetto ai giorni precedenti.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 5.587. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 125 e cioè 5 meno di ieri. Di queste, 8 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 846.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 526.785 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.664 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 184.558 (di cui 152.593 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.