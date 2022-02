Covid: 1342 nuovi positivi in Liguria, registrati 12 decessi

Genova. Sono 1342 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 13.209 tamponi, 9136 tamponi antigenici e 4073 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 3286 riguardano la provincia di Genova (2873 in Asl 3 e 413 in Asl 4), 850 l’Asl 2 Savonese, 799 l’Asl 1 imperiese e 724 l’Asl 5 spezzina. Sono 33 le persone positive che non sono residenti in Liguria.

Ancora calo i ricoveri in ospedale: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 545, 44 meno di ieri, di cui 26 in terapia intensiva, stabili. Qui 16 pazienti non sono vaccinati, e 10 sono vaccinati. Ancora piuttosto alto, invece, il numero dei morti registrati dal bollettino di oggi. Sono 12 le persone decedute in seguito al Covid. I più giovani avevano 72 anni, un uomo e una donna ricoverati al Galliera e al Villa Scassi.

Con 2337 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 21180 casi di Coronavirus attivi, un numero comunque in costante crescita. 20622 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 969 meno di ieri. 5085 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale anche se con ritmi non troppo serrati. Oggi sono state somministrate 5805 dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 3.562 (-204). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 112, ovvero 8 meno di ieri. Di queste, 5 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 611 (-46). Negli ospedali savonesi si registrano tre decessi: il 14 febbraio ad Albenga quello di un uomo di 90 anni; il 15 quello di due donne di 93 e 73 anni, rispettivamente a Savona e Albenga.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 533.297 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.316 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 186.107 (di cui 157.161 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.693 persone.