Covid: 1.177 nuovi positivi in Liguria, ancora in calo i ricoveri

Liguria. Sono 1.177 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.752 tamponi molecolari e 8.195 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Continua la rapida discesa degli ospedalizzati e dei positivi, mentre altri 8 deceduti si aggiungono al bilancio delle vittime che sale così a 5.076 dall’inizio dell’emergenza.

In tutta la Liguria sono 446 i pazienti positivi ricoverati (36 in meno rispetto a ieri) di cui 23 in terapia intensiva (12 non vaccinati e 11 vaccinati). In particolare se ne registrano 55 al San Martino (4 in terapia intensiva), 80 al Galliera (5 in terapia intensiva), 6 al Gaslini, 92 al Villa Scassi (5 in terapia intensiva), 21 a Sestri Levante, 4 a Lavagna. In isolamento domiciliare 15.754 persone, 330 in meno.

Attualmente in Liguria ci sono 16.212 persone positive, 367 in meno rispetto a ieri con 1.536 nuovi guariti. Tra i nuovi positivi 661 sono residenti in provincia di Genova, 185 nel Savonese, 184 nello Spezzino, 141 nell’Imperiese, 6 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 3.376 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.378 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate ad oggi 910.717 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.532. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 87, ovvero 7 meno di ieri. Di queste, 5 restano in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 485. Negli ospedali savonesi non si registrano nuovi decessi.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 538.200 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 972 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 187.314 (di cui 160.576 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone.