Cos’è e quali sono i vantaggi del leasing immobiliare per professionisti

Quando si parla di leasing immobiliare per professionisti si fa riferimento a un particolare contratto di locazione che permette di usufruire di un determinato immobile a scopo di investimento.

Il diritto si ottiene a fronte di un impegno concordato in fase di stipula dell’accordo e ha sempre una scadenza determinata, giunti alla quale, il lavoratore autonomo che ha usufruito del locale può decidere di acquistare (o meno) la proprietà pagando la differenza tra il valore totale dell’immobile e i canoni già versati.

Come funziona il contratto di leasing: le parti in gioco e gli scenari

Entrando nello specifico, il contratto di leasing, noto anche con il nome di ‘affitto con riscatto’, prevede l’impegno tra due soggetti differenti: l’utilizzatore, colui che riceve l’immobile, e il concedente, cioè l’individuo, la ditta di leasing o la banca che concede il godimento dell’immobile per il periodo previsto.

Al momento della stipula, le parti determinano l’elemento corrispettivo della prestazione, ovvero il pagamento, e il periodo stabilito per la fruizione del bene.

Una volta arrivati al termine del contratto, l’utilizzatore ha tre possibilità:

Far scadere il contratto e restituire il bene che gli è stato dato in locazione Prorogare il contratto chiedendo il rinnovo pagando un canone inferiore Acquistare il bene pagando la differenza necessaria per arrivare al valore totale

I vantaggi del leasing immobiliare: immediatezza, deducibilità del canone e non solo

Negli ultimi anni, la modalità ha ottenuto un grande successo, diventando la soluzione privilegiata per i professionisti indipendenti in cerca di un locale in cui svolgere la propria quotidianità lavorativa.

Rispetto all’acquisto vero e proprio dell’immobile, infatti, il leasing permette di accedere a interessanti agevolazioni fiscali e di evitare onerose uscite economiche pur contando, fin da subito, sulla disponibilità del locale scelto. I tempi rispetto alla compravendita sono molto più brevi e anche gli oneri burocratici sono notevolmente meno articolati.

Durante la sottoscrizione del contratto, vengono decise le modalità di pagamento e la cadenza temporale (di solito si opta per un canone mensile, bimestrale o trimestrale), così da poter dare al libero professionista che ottiene l’immobile la possibilità di strutturare la spesa secondo le proprie necessità. Inoltre, tale soluzione non rende necessarie né l’accensione del mutuo né il pagamento delle spese notarili.

All’immediatezza della disponibilità dell’immobile si accompagnano tutte le tutele garantite all’utilizzatore, che viene messo al riparo da qualsivoglia azione esecutiva: per tutta la durata del contratto, infatti, l’immobile non può essere né pignorato né sequestrato.

Infine, l’ultimo grande vantaggio offerto da questa soluzione riguarda la deducibilità dell’intero canone. Come riportato dall’articolo 54, comma 2 del DPR n. 917/86, per i contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2014, i canoni sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore ai 12 anni. Ma non solo: la deducibilità è lecita anche per i contratti firmati tra il 1/1/2007 e il 31/12/2009 nei casi in cui la durata dello stesso non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito dai relativi coefficienti ministeriali e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.