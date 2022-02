Corsa campestre, Sara Meloni è la più veloce in Liguria tra le Esordienti 10: campionessa regionale

Ronco Scrivia. Nella giornata odierna, domenica 13 febbraio, a Ronco Scrivia è andata in scena la seconda prova regionale del campionato di società di cross assoluto e giovanile, valevole per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali individuali per tutte le categorie.

La gara di oggi prevedeva il tipico percorso da corsa campestre, appositamente pensato per gli atleti di questa disciplina. Buona l’organizzazione: non è mancato infatti nessuno degli ingredienti necessari per una gara avvincente da affrontare con grinta e determinazione.

Ai nastri di partenza, alle ore 14,30 nella categoria Esordienti 10, prova unica, è tornata a vincere Sara Meloni, atleta del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito che ha gareggiato sulla distanza di 1.000 metri.

“Non potevo mancare ad una gara di casa, così quando ho saputo che era stata organizzata ho voluto partecipare e fare del mio meglio – spiega Sara -. Abbiamo quindi deciso di sacrificare la seconda prova di Cesano Maderno del Trofeo Cross per Tutti in Lombardia, per dedicarmi agli allenamenti e utilizzare poi la terza prova di Lissone (al mio allenatore piace mettermi in difficoltà!) in quanto il percorso immerso nel verde del bosco urbano si presentava molto nervoso, particolarmente ondulato e raramente piatto, ricco di saliscendi per impegnativi cambi di ritmo e mi sono presentata ai nastri di partenza in fase di carico“.

“La gara è cominciata subito male – racconta la giovane atleta – in quanto alla partenza mi sono sentita trattenere alla maglia da due ragazzine, senza che nessuno dei presenti stranamente si accorgesse di quello che stava accadendo. Si è fatto sentire il nervosismo che misto a tutto il resto ha resto le cose difficili ed infatti mi sono trovata imbottigliata alla prima strettoia in discesa. Viaggiavo nel gruppo di coda ma fortunatamente al secondo giro sono riuscita a rimontare e ho tagliato il traguardo al quarto posto tra 78 partecipanti“.

“Anche se sapevo di non poter esprimermi al meglio non sono rimasta molto entusiasta e a dirla tutta non vedo l’ora di tornare in gara in Lombardia. Comunque ne è valsa la pena perché oggi qui ho fatto la gara che volevo fare e ho raggiunto l’obbiettivo!” ha concluso Sara Meloni.

A Ronco Scrivia Sara è salita sul primo gradino del podio di categoria, vincendo senza problemi e distanziando nettamente le avversarie. Ha così conquistato il titolo di campionessa regionale ligure Esordienti 10.

Contento anche Piernicola Meloni, papà e allenatore: “Se Sara vuole realizzare i suoi sogni, in questi anni deve saper competere anche in situazione di svantaggio rispetto ai suoi avversari!“.