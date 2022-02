Coronavirus, “un calendario per superare le restrizioni vigenti”: ecco le novità dall’11 febbraio

Roma. Le parole del premier Mario Draghi, trapelate ieri dal consiglio dei ministri che ha varato il nuovo decreto Covid, tracciano la strada per l’uscita graduale dall’emergenza pandemica.

Un “calendario per superare le restrizioni vigenti“, andando verso una “maggiore riapertura del Paese”, ha detto ieri il premier. Del resto anche i nostri esperti lo avevano anticipato: con la fine dell’inverno e il livello di immunità raggiunto tra vaccinazioni e guarigioni, il coronavirus si avvia a diventare endemico e di conseguenza anche diverse misure come l’uso generalizzato della mascherina potranno essere riviste.

Intanto c’è una data da segnare sul calendario: l’11 febbraio. Da quel giorno non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Bisognerà sempre tenere almeno una chirurgica nei luoghi chiusi, mentre su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatoria la FFP2. Quest’ultima andrà indossata per 10 giorni anche dai contatti stretti di persone risultate positive oltre che da bambini e studenti che proseguono la didattica in presenza nelle classi in cui si sono registrati contagi.

L’11 febbraio segnerà anche la riapertura delle discoteche con permesso di usare le piste da ballo. Finora potevano aprire solo come locali pubblici per intrattenimento e somministrazione. Per entrare sarà obbligatorio il super green pass derivante da vaccino o guarigione. Al chiuso obbligatoria la mascherina (tranne che per ballare), all’aperto no. Il limite di capienza sarà del 75% all’aperto e del 50% al chiuso.

Col decreto approvato ieri, di fatto il green pass non avrà più scadenza, a patto di aver ricevuto la dose booster o di essere guariti dal Covid dopo aver completato il ciclo primario. Per ora non ci sono indicazioni di una possibile riduzione dell’uso del certificato verde. Inoltre viene abolita in sostanza la zona rossa per i vaccinati: gli unici che subiranno restrizioni saranno coloro che non hanno il super green pass, i quali potranno comunque spostarsi per ragioni di necessità o lavoro. Al momento in Italia non ci sono zone rosse e nessuna regione è a rischio concreto di finirci.

Infine, la decisione sullo stato d’emergenza: archiviarlo o prorogarlo oltre il 31 marzo? L’infettivologo genovese Matteo Bassetti ha preso una posizione chiara: “Bisogna avere il coraggio di non prorogarlo”. E questo al momento sembra anche l’orientamento del governo che sbroglierà la matassa nelle prossime settimane in base ai dati della curva epidemiologica e della campagna vaccinale.