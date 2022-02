Ceriale. All’alba di questa mattina i carabinieri di Ceriale, supportati dalla sezione operativa e radiomobile della compagnia di Albenga, da unità cinofila e, dall’alto, dall’elicottero del 15 Nec di Villanova d’Albenga, in collaborazione con la polizia locale, hanno ispezionato l’intero complesso edile dell’Area T1 di Ceriale.

Le operazioni si sono svolte nell’ambito dei servizi di controllo delle aree degradate e abbandonate, spesso rifugio di sbandati e spacciatori e sono durate alcune ore.

Sono state seguite dall’alto dall’elicottero Fiamma, che oltre a segnalare eventuali fughe di persone ha svolto riprese fotografiche dello stato dei luoghi al fine di individuare eventuali nascondigli non facilmente visibili da terra.

A conclusione della bonifica sono stati identificati 8 marocchini, irregolari sul territorio nazionale, tutti noti alle forze dell’ordine per aver commesso reati contro la persona, il patrimonio e alla legge sugli stupefacenti, che bivaccavano all’interno di alcune stanze del complesso, munite, in alcuni casi, di porte in legno con lucchetto.

I soggetti sono stati tutti accompagnati in caserma per le attività di fotosegnalamento e, al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati per occupazione e invasione di terreni ed edifici nonché per irregolarità all’ingresso sul territorio nazionale.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso sono costantemente monitorati dai carabinieri della compagnia di Albenga al fine di un controllo capillare del territorio.