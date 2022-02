Controlli Covid nel savonese, 8 sanzioni e 2 persone denunciate in una settimana

Savona. Sono state oltre 3mila le persone controllate in una settimana dalle forze dell’ordine del savonese negli ormai consueti controlli per il rispetto delle normative anti-Covid.

Il bilancio parla di 8 sanzioni totali: 7 soggetti e un’attività commerciale sono stati multati perchè non in regola con il Green Pass o con le mascherine. Due persone sono state anche denunciate per non aver osservato la quarantena in quanto positive al Covid-19.

In tutto, gli esercizi commerciali controllati nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio sono stati 425. Per nessun locale è scattata la chiusura.